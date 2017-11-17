Перепады дневных и ночных температур причина тумана на дорогах Ставрополья. Плюс практически постоянно моросящий дождь. Госавтоинспеция края просит водителей не забывать о требованиях законодательства и обязательно включать дневные габаритные огни в дневное время. Нелишне будет проверить и исправность всей световой системы.

Двигаясь в тумане, обращаются стражи дорог к водителям, соблюдайте дистанцию и боковой интервал, ведь предметы в тумане кажутся расположенными дальше, чем на самом деле. Скоростной режим, использование ремней безопасности — тоже залог безопасной поездки: в 52 процентах случаев автоаварий пристегнутый ремень безопасности спасает участникам ДТП жизнь.

В условиях тумана и дождя аккуратность не повредит и пешеходам: нужно носить световозвращающие элементы не только на загородных трассах, но и в городских условиях в любое время суток, подчеркнули в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.