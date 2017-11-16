В Ставропольской краевой библиотеке для молодежи имени В.И. Слядневой успешно реализован просветительский проект для школьников «Размышления о Русской революции», разработанный вместе с краевой детской общественной организацией «Пионеры Ставрополья».

Идея проекта навеяна столетием революции 1917 года. Отправной точкой мы, библиотекари, выбрали поэзию, прозу, мемуаристику, авторы этих произведений жили в годы революции, отражали события 1917 года. На наш взгляд, именно такой – личный, эмоциональный – подход дает возможность спустя сто лет посмотреть на революцию и субъективным, и объективным взглядом. Были отобраны стихотоворения Николая Гумилева и Анны Ахматовой, поэмы Владимира Маяковского и Александра Блока, проза Бориса Пастернака и Максима Горького. Мемуары и дневники стали основой акций и мероприятий проекта.

Акция «Читаем вслух» носила название «1917 год в судьбе русской литературы» и познакомила учеников ставропольских школ со стихами поэтов Серебряного века, которые не всегда попадают в школьную программу. Дети могли заранее выучить понравившееся стихотворение, а могли прочитать с выражением один из предложенных. Так во время акции на бульваре Ермолова в новой эмоциональной интерпретации школьников ХХl века прозвучали стихотворения Игоря Северянина, Максимилиана Волошина, Марины Цветаевой, Демьяна Бедного, Осипа Мандельштама, Сергея Городецкого, Константина Бальмонта и других современников революции.

Следующим этапом «революционных» размышлений в молодежной библиотеке стала литературно-историческая конференция «Романтика Октября», посвященная писателям – юбилярам 2017 года, отразившим в своем творчестве события 1917-го. Ставропольские школьники выступили с докладами по творчеству Викентия Вересаева, Максимилиана Волошина, Алексея Ремизова, Игоря Северянина, Валентина Катаева, Вениамина Каверина. Участники конференции смогли убедиться, что изучение биографии современников революции, знакомство с их литературными трудами – еще один важный шаг на пути формирования объективного отношения к истории. По итогам конференции докладчиков отметили дипломами и памятными подарками.

«Книги революции» – так мы назвали выставку, развернутую в библиотеке в рамках проекта. Мы специально не стали делить писателей и поэтов по принципу принятия и отрицания революции, а попытались продемонстрировать их общий вклад в развитие русской литературы.

Привлек ставропольских школьников к самостоятельным рассуждениям наш конкурс сочинений на тему «Что я знаю о революции?». Примечательно, что они искали информацию не только в учебниках по истории и на интернет-ресурсах, но и обратились к прошлому своей семьи: многие сочинения были основаны на воспоминаниях и рассказах, которые уже век передаются от поколения к поколению.

«Пионерский костер» стал заключительным этапом «Размышлений о Русской революции» в краевой молодежной библиотеке. Начался он с кинопоказа, ведь именно в годы революции кино было признано «важнейшим из искусств». С помощью старинной киноустановки школьникам показали знаменитый немой фильм 1925 года «Броненосец «Потёмкин». Ребята с неподдельным интересом включились в волшебный процесс кинопоказа: они следили не только за тем, что происходит на экране, но и завороженно наблюдали за действиями киномеханика во время смены бобин с пленками. Следующая часть вечера была посвящена творческой самодеятельности школьников: они танцевали, пели, читали стихи.

Около пятидесяти авторов привлекли наше внимание в ходе проекта «Размышления о Русской революции». Естественно, спорных вопросов о причинах и следствиях революции не убавилось, а совсем наоборот. Но благодаря проекту его организаторы, сотрудники библиотеки и его юные участники смогли рассмотреть множество различных, иногда противоречивых точек зрения, прочитать немало замечательных произведений, узнать много нового, интересного, нередко удивительного.