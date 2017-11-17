Фото: пресс-служба Ставропольского краевого суда

Торжественная присяга состоялась 16 ноября 2017 года в историческом парке «Россия – моя история». Перед началом официальной части присутствующих провели по залам музея с экскурсией. Принятие присяги прошло здесь впервые, но планируется, что данное мероприятие будет проводиться в стенах нового выставочного комплекса постоянно. Поздравить новоиспеченных судей пришли председатель Ставропольского краевого суда Евгений Кузин, его заместители и председатели районных судов. Они пожелали добросовестно вершить правосудие и быть достойными представителями государства и общества

Приняла присягу судья Ленинского районного суда и советник юстиции 1 класса Ольга Савина, до назначения занимала должность начальника отдела в Севастопольском военном суде. Судьей Андроповского районного суда назначена советник юстиции 2 класса Марина Кудашкина, в прошлом работавшая помощником судьи в Ставропльском краевом суде. В невинномысском районном суде судьей стала советник юстиции 2 класса Инна Угроватая, которая также занимала должность помощника судьи Ставропольского краевого суда, сообщили в пресс-службе краевого суда.