Одним из традиционных вопросов осенней повестки из года в год остается готовность жилищно-коммунального комплекса к зиме. Но, согласитесь, одно дело – обсуждать это в преддверии холодов, когда особое внимание уделено своевременному получению предприятиями и муниципалитетами специальных бумаг, свидетельствующих об их готовности к непростому периоду.

И совсем другое – когда он начался и возможные угрозы ощущаются намного острее. Мы обратились к министру жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Р. МАРЧЕНКО с вопросами об итогах подготовительных мероприятий и принимаемых краевыми властями мерах по контролю качества и наличия запасов материальных и топливно-энергетических ресурсов.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

-Роман Алексеевич, начнем разговор с конкретных вещей. Всех интересует, насколько готово к холодам их жилье. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, как известно, держит этот вопрос на особом контроле. Министерство ЖКХ края отчиталось, что лишь считанные многоквартирные дома не получили нужных документов и в целом зима не страшна. Так?

– Не секрет, что при подготовке к сезонной эксплуатации особое внимание уделяется многоквартирным домам, подключенным к централизованной системе теплоснабжения. К таким домам предъявляются дополнительные требования, определенные правилами оценки готовности к отопительному периоду. В этом году до 15 сентября паспорта готовности получили 99,2 процента таких домов. Это почти 6,5 тысячи многоквартирок. Оставшимся 0,8 процента, то есть 51 дому, таковые не были выданы из-за выявленных нарушений. Однако подчеркну, что эти дома сегодня подготовлены к зиме. Но они входят в сезон не с паспортом готовности, а с соответствующим актом.

Чем пренебрегают управляющие компании или ТСЖ? Как правило, чаще всего органами власти выявляются такие нарушения, как невыполнение или несвоевременное выполнение работ по промывке и гидравлическим испытаниям внутридомовой системы отопления, ревизии тепловых пунктов, отсутствие договоров на техническое обслуживание общедомовых приборов учета энергоресурсов. Наибольшее количество подобных нарушений зафиксировано в Ессентуках, Железноводске, Лермонтове, Изобильненском и Буденновском муниципальных районах.

По каким-то причинам все это многим еще не кажется важным. Но министерство жилищно-коммунального хозяйства края уже который год активно ведет разъяснительную работу о том, насколько важны эти мероприятия. Как показывает практика, их своевременное и качественное проведение в большинстве случаев является гарантом того, что осенне-зимний период не ознаменуется для жильцов какими-то неудобствами.

Подчеркну, в соответствии с решениями органов местного само-управления отопительный период начат во всех муниципальных образованиях Ставропольского края. Все котельные региона запущены и работают в штатном режиме.

– Поясните, что вообще входит в понятие «подготовка к отопительному периоду». Что за работы требуется провести на объектах жилищно-коммунального комплекса и насколько велики бюджетные траты?

– Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2017/18 года осуществляется в соответствии с заданием, утвержденным распоряжением правительства СК от 11 мая 2017 г. № 108-рп «О задачах по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2017/18 года».

Начну с муниципальных образований. Они должны к середине сентября обеспечить подготовку потребителей тепловой энергии, в том числе многоквартирных домов, к 1 ноября – подготовку теплоснабжающих и теплосетевых организаций. В целом же с учетом этих моментов готовность муниципалитетов оценивается до 15 ноября. Решение о готовности каждого конкретного поселения принимается представителями Ростехнадзора.

Предприятиями ЖКХ края на подготовку к осенне-зимнему периоду запланировано направить в общей сложности более 897 млн рублей. Из краевого бюджета для восполнения аварийного запаса материально-технических ресурсов, предупреждения и оперативного устранения аварий на объектах ЖКХ и ликвидации их последствий предусмотрено 59 млн рублей. Кроме того, для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера, произошедших в текущем году в ряде муниципальных образований, из краевого резерва материальных ресурсов выделены материально-технические ресурсы на сумму более 23,2 млн рублей.

В целях стабильного обеспечения потребителей края коммунальными услугами особое внимание органами краевой власти уделяется работе по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций. Так, котельные первой категории надежности обеспечены электроснабжением от двух независимых взаимно резервирующих источников электропитания. Котельные, не имеющие стационарных резервных источников электропитания, оборудованы входными распределительными устройствами, обеспечивающими подключение передвижных дизельных электростанций. На всех котельных ГУП СК «Крайтеплоэнерго» подготовлены места подключения передвижных отопительных котельных на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, сформирован резерв из 83 передвижных электростанций. Кроме того, котельные, осуществляющие теплоснабжение населения и социально значимых учреждений, оснащены резервными емкостями запаса воды.

Для оперативного реагирования на аварийные ситуации работает централизованная диспетчерская служба. В крае создано 280 внештатных аварийно-спасательных формирований гражданской обороны, которые укомплектованы 918 единицами техники и 1081 комплектом оборудования и инструментов, личным составом в количестве 2427 человек, из них 336 человек в постоянной готовности.

– Роман Алексеевич, долги жильцов или управляющей компании могут послужить поводом для срыва подготовки дома к зиме? Может ли оказаться отопительный период сорванным из-за нежелания потребителей платить по счетам?

– Долги могут стать причиной неполучения паспорта готовности. Однако если это единственная причина и дом технически готов к отопительному сезону, то тепло в такой дом однозначно придет. Взыскание долгов должно проводиться исключительно в рамках правового поля.

Исходя из проводимого министерством ЖКХ СК мониторинга уровня собираемости платежей, к задолжникам можно отнести около 4-5% населения края.