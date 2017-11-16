Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Ставропольскому краю

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в грабеже и насилии. В ходе предварительного расследования выяснилось, что мужчина проник в дом 89-летней жительницы села Иноземцево и начал избивать пенсионерку ради похищения ювелирных изделий. Злоумышленника попытлась остановить внучка пострадавшей, бросившаяся ему вдогонку.

На призыв о помощи бегущей за вором девушки обратили внимание работники Росгвардии и поспешили задержать правонарушителя. Пострадавшую старушку с травмами и рваными ранами доставили в больницу. Грабителя – 30-летнего местного жителя, передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Ставропольскому краю.