Фото: пресс-служба губернатора СК Фото: пресс-служба губернатора СК

Удостоверения стипендиатов губернатора на 2017-2018 учебный год получили ставропольские студенты из рук главы края Владимира Владимирова. По его мнению, причина, по которой молодые таланты получают признание – не только интеллект и творческий дар, но и поддержка близких.

В этом году губернаторскую стипендию получили 87 студентов. Причем, с прошлого года она была увеличена в 10 раз.

Обладателями наград в рамках церемонии стали 17 лауреатов краевой молодежной премии в области науки, инноваций и инициатив «Премия 2020» и пять победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2017», сообщили в пресс-службе губернатора СК.