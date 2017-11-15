Фото: пресс-служба администрации Ессентуков Фото: пресс-служба администрации Ессентуков

В Ессентуках закончилось долгое состязание удочек. Около 50 участников со всего края несколько месяцев высиживали свою победу в чемпионате по рыбной ловле «Клюёт!», не щадя себя. За эти несколько месяцев был поставлен весовой рекорд — самую крупную рыбу поймал Владимир Дышев. Его Венгерский карп потянул на 4,5 кг.

Но победителем рыбного марафона стал Сергей Слободенюк с ежедневным уловом в 15,5 кг. Его сын возглавил рейтинг юных «рыбных охотников» с показателем 5 кг в день, сообщили в пресс-службе администрации Ессентуков.