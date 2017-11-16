Фото: пресс-служба минэкономразвития СК

Итоги форсайт кэмпа, состоявшегося в Новоселицком районе в августе, подвели на встрече с его участниками. Некоторые положения будут внесены в стратегию социально-экономического развития края до 2035 года.

Среди внесенных предложений – развитие аграрного туризма, создание модульных сити-ферм, многоуровневых образовательно-воспитательно-досуговых ресурсных центров.

На встрече отметили, что представленные идеи гармонично дополнят документ. Тем более, когда есть люди, готовые не просто подать хорошую идею, но и взяться за ее реализацию каких бы временных затрат не потребовалось.