«СП» продолжает тему подготовки жилищно-коммунального хозяйства Ставрополья к холодам. Большая роль в этом процессе отведена краевым и местным органам власти. Однако ряд действий должны предпринять старшие домов, если речь идет о многоквартирном жилом фонде, а также управляющие и ресурсоснабжающие организации.

Фото: Александр МАЩЕНКО

Что в их компетенции? На этот вопрос отвечает министр ЖКХ Ставрополья Роман Марченко:

«Подготовка жилищного фонда Ставропольского края к осенне-зимнему периоду ежегодно осуществляется в соответствии с Правилами и нормами эксплуатации жилищного фонда, руководствуясь которыми управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, иными организациями жилищной сферы на протяжении межотопительного периода проводятся ремонтные и профилактические работы общего имущества многоквартирных домов, в том числе внутридомовых инженерных коммуникаций. Соответственно, многоквартирный дом в преддверии зимы нуждается в следующем. Должна быть проверена исправность всего комплекса устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла и горячей воды во все помещения и инженерные сооружения и при необходимости проведен ремонт. Проще говоря, нужно откачать воду в подвале, если она там есть, промыть инженерные сети и т.д.

Итогом проведенных работ должен стать полный пакет документов, подтверждающий готовность дома к прохождению осенне-зимнего периода, который сдается в орган местного самоуправления до 15 сентября.

Уточню, что разграничением ответственности ресурсников и управляющих организаций является граница балансовой принадлежности инженерных коммуникаций. До «стены дома» подготовку инженерных сетей осуществляют ресурсники, внутридомовые сети готовят управляющие организации».

Как уже сообщала газета, в 2017 году до 15 сентября паспорта готовности в крае получили 99,2 процента (почти 6,5 тысячи) многоквартирных домов.