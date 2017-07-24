В Кисловодске на заседании круглого стола депутаты краевой Думы, члены правительства СК, главы городов-курортов и руководители здравниц обсудили проблемы, связанные с введением курортного сбора на Кавказских Минеральных Водах.

Фото: Николай БЛИЗНЮК Глава Кисловодска Александр Курбатов считает, что судьбу эксперимента решит практика Фото: Николай БЛИЗНЮК Вице-премьер ПСК – министр финансов Лариса Калинченко ответила на многие вопросы депутатов и других участников круглого стола

В частности, они рассмотрели проект регионального закона «О некоторых вопросах проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае», который планируется принять до 1 декабря нынешнего года и ввести в действие с мая 2018-го.

Открыл и вел заседание круглого стола председатель комитета Думы СК по экономическому развитию, инвестициям, курортам и туризму Валерий Назаренко. С докладом выступил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Трухачёв. Он сообщил, что благодаря введению курортного сбора в будущем году на развитие курортной инфраструктуры четырех городов-курортов КМВ планируется дополнительно направить 181 миллион рублей. А всего за пять лет эксперимента – около 1,3 миллиарда рублей. Министр подчеркнул, что все средства от сбора будут использоваться для развития курортной инфраструктуры. За этим проследит специально созданный общественный совет.

Последний раз крупные вложения в развитие курортной инфраструктуры Кавказских Минеральных Вод были сделаны в 80-е годы минувшего века. В последующие десятилетия финансирование шло по остаточному принципу – в основном на содержание и текущий ремонт.

Ясно, что в нынешней ситуации у государства просто нет денег на значительные вложения в инфраструктуру кавминводских курортов. Поэтому надо использовать любую возможность для дополнительного финансирования. Как образно выразился председатель правления НКАО «Содружество санаторно-курортных учреждений Кавказских Минеральных Вод» Евгений Никитин, «государство не может накормить нас рыбой, но зато дает маленький крючок».

Не было особых разногласий и по поводу обременительности нововведения для отдыхающих. По оценке экспертов, введение курортного сбора на территории Ставропольского края приведет к незначительному удорожанию стоимости отдыха в объектах размещения. Так, при средней стоимости пребывания в санаториях КМВ в три тысячи рублей в сутки и средней продолжительности 12 дней общая стоимость путевки составляет 36 тысяч рублей. При установлении курортного сбора в размере 50 рублей с человека в сутки переплата за весь период пребывания на курорте составит 600 рублей, или менее двух процентов от стоимости путевки.

К тому же федеральный закон о проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры освобождает от уплаты курортного сбора 19 категорий граждан. Это ветераны Великой Отечественной войны, Герои труда, «чернобыльцы», инвалиды, малоимущие семьи и т. д.

Горячий сторонник введения курортного сбора глава Железноводска Евгений Моисеев напомнил, что в советские времена на содержание Курортного парка отчисляли три процента от каждой путевки в санатории Железноводска. Так что нынешнее нововведение – это, по сути, возвращение к опыту СССР. Причем в более мягкой форме. Градоначальник считает, что курортный сбор никого не отвадит от отдыха на курорте. Ведь за последние десять лет стоимость пребывания в здравницах Железноводска возросла в два с половиной раза и сейчас составляет от двух до восьми тысяч рублей в сутки. Что по сравнению с этим отчисление дополнительных 50 рублей в сутки? Зато для города-курорта это будет огромное подспорье! Ежегодно здравницы Железноводска продают в среднем 1 миллион 350 тысяч койко-дней. Даже за исключением 30 процентов льготников это сулит на развитие курортной инфраструктуры 32 – 33 миллиона рублей в год. Для сравнения: сейчас на содержание Курортного парка администрация города расходует лишь семь миллионов рублей в год.

Глава Кисловодска Александр Курбатов привел расчеты своих специалистов. Администрация города рассчитывает, что уже с мая по декабрь 2018 года курортный сбор составит почти 77 миллионов рублей. А в последующем он уверенно перешагнет планку в 100 миллионов рублей в год. Эти средства ох как пригодятся для решения острейших проблем муниципалитета – восстановления кинотеатра «Россия», парка культуры и отдыха, Старого и Нового озер, других объектов инфраструктуры.

Оживленные дебаты в зале возникли, когда речь зашла об администрировании курортного сбора. Гендиректор холдинга профсоюзных здравниц на КМВ, депутат краевой Думы Николай Мурашко напомнил, что предыдущая попытка ввести курортный сбор «утонула» в высокой стоимости его администрирования. Поскольку взимать сбор придется сотрудникам санаториев, депутат предложил вписать в краевой закон такую норму: 10 процентов курортного сбора перечислять операторам. Аналогичное предложение внес и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае Кирилл Кузьмин. Однако вице-премьер ПСК – министр финансов Лариса Калинченко аргументированно раскритиковала эту новеллу. Ответила она и на многие другие вопросы участников заседания круглого стола.

По сути дела, без ответа остался лишь вопрос специалистов администрации Кисловодска: каким образом частный сектор будет оплачивать курортный сбор и как будет осуществляться контроль за сроками пребывания туристов в мини-гостиницах и пансионатах? У участников круглого стола возникли сомнения и по поводу распределения средств курортного сбора. В частности, насколько объективными будут решения граждан, вошедших в состав общественных советов?

В конце концов председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько и другие выступавшие предложили парламентариям без проволочек принять краевой закон о курортном сборе и приступить к его реализации:

– Федеральный закон уже подписан, и его необходимо исполнять. К тому же это пилотный формат. Только попробовав, мы сможем сделать вывод о продолжении либо завершении данного эксперимента.