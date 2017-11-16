В поселке Новокумском Левокумского района на базе Новокумского музея казаков-некрасовцев, филиала Ставропольского краевого музея изобразительных искусств при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (г.Москва) открылась IV Международная научная конференция «Проблемы самоидентификации этноконфессиональных групп в современном мире. Их роль в сохранении уникальных и исчезающих культур». Открыл её Дмитрий Трубочкин, доктор искусствоведения, профессор, член Совета по культуре при Президенте Российской Федерации (Москва).

По актуальным исследовательским вопросам прошлого казаков-некрасовцев выступил Дмитрий Сень, доктор исторических наук, профессор Южного федерального университета (Ростов-на-Дону). О ресурсном потенциале нематериального культурного наследия казаков-некрасовцев рассказала Зоя Белая, заслуженный работник культуры России, директор краевого музея изобразительных искусств.

В конференции, организованной в рамках юбилейных мероприятий, связанных с 55-летием возвращения казаков-некрасовцев на историческую родину, принимают участие учёные и исследователи из городов России и зарубежных стран — Румынии, Италии, Эстонии, Беларуси, Палестины, Франции.