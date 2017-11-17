Сотрудники полиции Курского района задержали подозреваемых в разбойном нападении. В поиске следственно-оперативной группе помогло видео с камер видеонаблюдения. На нем видно, что в букмекерскую контору ворвались двое мужчин в масках и потребовали отдать им деньги. Испугавшись, кассир выполнила требования похитителей.

Злоумышленники с места преступления скрылись и прихватили с собой 300 тысяч рублей. Полицейским удалось найти грабителей, ими оказались житель Советского района и ранее судимый за аналогичное деяние житель Левокумского района. Доказательством преступления стали одежда, в которой они были зафиксированы камерами, и часть денежных средств. Оснований было достаточно для возбуждения уголовного дела, сообщи в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.