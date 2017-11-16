Казалось бы, вряд ли кто в здравом уме и рассудке поверит, что терроризм – это благо, ну или, по крайней мере, необходимое для его достижения зло. Так почему же по всему миру появляются люди, готовые не просто примкнуть к рядам террористов, но и погибнуть за их идеи?

коллаж В.Коваленко

Причем случаи эти давно не единичные: запрещенная на территории России большая террористическая группировка Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) прирастает все новыми головорезами и их боевыми подругами. В террористы подаются и поодиночке, и в компании с друзьями, и даже семьями. И не только представители маргинальных групп. Студентов престижных вузов и специальностей из внешне благополучных семей, «вдруг» вставших на путь экстремизма и террора, тоже достаточно. Все потому, что происходит это далеко не вдруг. В ряды экстремистов и террористов молодежь вербуют умелые «ловцы душ» – прошедшие специальную психологическую подготовку люди. Делают это исподволь, постепенно меняя ценностную картину мира человека, превращая белое в черное и наоборот.

Старая песня на новый лад

Как же распознать такого вербовщика на дальних подступах? Надо отметить, что методы у них не оригинальны – ими давно и успешно пользуются представители религиозных сект всех мастей. Главный из них – «бомбардирование» жертвы любовью. Человеку демонстрируют полное приятие его личности, заботу, поддержку, хвалят и лелеют качества, необходимые для взращивания нужных вербовщикам идей. Подходы к разным типам личности находят индивидуальные, их арсенал разнообразен и широк: нуждающегося в деньгах поманят материальным достатком, желающего реализовать свои лидерские качества - перспективой быстрого социального роста и «начальственной» должности. Имеющего недопонимание с родителями, как и недавно оторванного от семьи, обеспечат взрослым мудрым «другом». На каждый личностный запрос найдется подходящее предложение.

Добрый египтянин

Показательной в этом отношении можно назвать историю двадцатилетнего жителя аула Шарахалсун Туркменского района Рахмана Багбекова, студента одного из ставропольских вузов. Молодой человек хорошо учился, сам поступил на инженерную специальность, был тихим, отзывчивым, воспитанным. Увлекался изучением языков (особую любовь питал к арабскому) и познанием религии. Однажды Рахман решил, что изучать язык лучше в среде носителей. Сам заработал деньги на поездку в Египет и обучение в Исламском центре изучения арабского языка в Каире, куда и отправился за новыми знаниями. Там молодой человек учился около года, подрабатывал мороженщиком и параллельно посещал местную мечеть.

В мечети Рахман «случайно» познакомился с одним из местных прихожан. Новый знакомый принял самое живое участие в судьбе молодого чужестранца – всегда готов был прийти на помощь, к нему можно было обратиться в любое время дня и ночи по любому вопросу и всегда получить поддержку, в том числе материальную, наставление и совет. Водил к себе домой в гости, угощал, расспрашивал о жизни, планах, взаимоотношениях в семье. Словом, окружил заботой и вниманием и постепенно стал для юноши непререкаемым авторитетом по части «правильного» образа жизни и мышления истинно верующего человека. Новый друг с удовольствием помогал в освоении языка, растолковывал и религиозные смыслы молодому товарищу. И только когда прочная эмоциональная связь была установлена и достигнуто полное доверие, египтянин начал вербовать Багбекова в ряды террористов. Рассуждать о морали, добре и зле самостоятельно, без подсказок старшего друга Рахман уже не мог да и обязан был многим ему. И дальнейшая вербовка прошла быстро и успешно.

Новобранца переправили в Сирию на базу боевиков, где в течение месяца обучали подрывному делу. Как уверяет сам Багбеков, там, в лагере террористов, он осознал, что никакой религии и праведности в их среде нет. Все они лишь пушечное мясо, пешки в чьей-то циничной игре. Но уйти уже было нельзя. Выпустили домой с четкой задачей – совершить теракт, о времени и месте которого будет дополнительно сообщено в нужный момент. Наши спецслужбы задержали потенциального террориста сразу по прибытии в Россию у трапа самолета. Сейчас Багбеков уже осужден и отбывает свой срок – 15 лет строгого режима.

«Сети» и «удочки»

Но для того чтобы попасть под чужое недоброе влияние, зачастую и ехать-то никуда не надо. Интернет теперь стирает границы и расстояния между людьми. Он дает возможность найти новых друзей, новые интересы и увлечения. К сожалению, не всегда безобидные. Манипулировать сознанием человека через виртуальное общение ничуть не сложнее, а где-то даже и проще, чем в реальном мире. Потенциальная жертва не чувствует никакой опасности, находясь на своей территории за тысячи километров от собеседника. К тому же профили в соцсетях и группы, в которых состоят пользователи, дают массу информации о личности каждого. Не нужно тратить время, искать зацепки, на которые клюнет жертва, – человек самостоятельно уже собрал на себя досье и выложил в Сеть. Оценив его слабости, можно сразу начинать их использовать в своих интересах. Разумеется, осторожно и ненавязчиво.

Вербовщики знакомятся с потенциальным последователем под невинным предлогом, зачастую никак не относящимся к терроризму или к экстремистским идеям. Общаются на форумах, затем записываются в друзья. Начинают окружать любовью и пониманием, выспрашивать подробности личной жизни и семейных взаимоотношений.

Особый интерес вербовщиков вызывают люди с материальными проблемами, инфантильные, внушаемые, не изжившие юношеский максимализм, а также одинокие молодые люди. Отдельная категория – грезящие о любви и настоящем мужчине девушки. Им предоставят весь набор романтики по переписке, давным-давно прекрасно зарекомендовавшей себя среди обитателей мест не столь отдаленных. В отношении попавших на крючок романтичных барышень чаще всего разыгрывают сценарий семьи и удачного брака с героем, воюющим с системой за справедливость и истинную веру. Но остаться в живых и вернуться домой без каких-либо обязательств перед террористами и им удается нечасто.

Арабская ночь

Дарье (имя по понятным причинам изменено) повезло. Она вернулась. Но чего это стоило и самой девушке, и ее близким. Сейчас молодая женщина живет с родителями в одном из восточных районов края и воспитывает с их помощью двоих детей.

Начинался же ее путь к террористам через мечты о большой и светлой любви. Девушка училась тогда в Ставрополе на юридическом факультете одного из вузов. Там одна из сокурсниц дала телефон романтично настроенной студентки своему знакомому, жителю КЧР, который проходил обучение в том же учебном заведении, что и Багбеков, только не в Каире, а в Александрии. Общались по Скайпу. По Скайпу жених сделал предложение, «бракосочетание», опять же, совершили виртуально в присутствии нескольких свидетелей с обеих сторон.

Семья Дарьи немусульманская, но, так как дочь училась далеко от дома, перемены, произошедшие с ней, заметили не сразу. Когда же узнали о решении дочери сменить религию и отправиться вслед за любимым на Ближний Восток, сопротивлялись всеми силами, но ни скандалы, ни уговоры не помогли. Девушка купила билет в Египет и убежала к «мужу».

На тот момент он и сам еще не состоял в рядах террористов – продолжал учиться, а она сидела дома. Жизнь в Египте оказалась на деле совсем не курортной. Район, в котором обитала молодая семья, был очень грязным, кругом царила антисанитария – всюду крысы и насекомые. Зловонные испарения от мусорных куч под африканским солнцем разливались над городом плотной пеленой. Выходить на улицу было страшно – местные очень агрессивно вели себя по отношению к светлокожей красавице, несмотря на ее длинные одежды. Девушка выбиралась из дома только по крайней необходимости, полностью закрыв лицо никабом черного цвета (женский головной убор, закрывающий лицо) с тройной сеткой – чтоб не разглядели светлые глаза.

Затем муж решил перебраться в Турцию. Сначала долго жили у знакомых в Стамбуле. Потом он сообщил, что отправляется на поиски отдельного жилья подальше от города, где подешевле. Не было его целый месяц. Это потом Дарья поняла, что в этот месяц он проходил подготовку в лагере боевиков. Вернулся, сказал, что теперь у них все будет хорошо и нужно ехать к новому месту жительства.

Ехали сначала 15 часов автобусом. Потом на такси. Потом глубокой ночью шли пешком. Опять такси. Утром добрались до места – побитого войной поселка Андан в Сирии. Здесь было много пустующих домов – их жители бежали от войны и новых порядков, заведенных радикалами. Выбрали лучший и поселились. Муж каждое утро уходил на «работу», у него появилась машина, а в машине автомат. Кем он «работает», не рассказывал и ничего не объяснял, но догадаться, что он стал боевиком террористической организации, было несложно. Когда женщина поняла, что беременна, ее отправили рожать в Александрию, в Египет. Там как раз начались политические волнения, обстановка накалялась. По словам самой Дарьи, выходцев из России убивали, женщин насиловали. Еле выбралась с ребенком снова в Сирию.

А через некоторое время муж погиб. Незадолго до этого он дал адрес электронной почты одного из своих друзей, к которому нужно было обратиться, если с ним что-то случится. Друг приехал и сказал, чтоб Дарья собиралась, к вечеру он ее вывезет. Она в это время лежала больная с высокой температурой, но ждать времени не было. Их с сыном довезли до границы, показали, в какую сторону идти дальше, и уехали. Больная, с ребенком и вещами на руках и, как позже оказалось, снова беременная, Дарья добиралась до Стамбула. Оттуда удалось связаться с родными и выбраться домой.

Потом были долгие проверки спецслужб, полиграф, даже уголовное дело, которое вскоре закрыли. Сейчас все позади. Но двое детей будут расти сиротами. Их матери тоже предстоит адаптация в обществе, чтобы вернуться к нормальной жизни, окончить образование и найти работу.

Многоликий вербовщик

Как же обезопасить себя и близких от влияния вербовщиков террористов и экстремистов? Противоядие тут одно – доверительные отношения в семье, забота о детях и внимание к их интересам и увлечениям.

Стоит насторожиться, если в кругу знакомых одного из членов вашей семьи появился кто-то, очень заинтересованный изучением его жизни и проблем. Особенно если новый знакомый хорошо осведомлен о чувствах и эмоциональном состоянии человека, старается помочь разобраться с трудной ситуацией, даже если его об этом не просят. Вербовщики используют этот метод, чтобы человек чувствовал себя обязанным отплатить услугой за слугу.

Еще один опасный знакомец – тот, кто пытается занять пустоту в жизни человека. Нет друзей – стремится стать близким другом и ввести в свой круг добрых и надежных «друзей». Нет личной жизни – вот он, принц на белом джипе. Нет единомышленников – соратник. Нужен духовный наставник – учитель и советчик. Любой каприз, как говорится. Кем предстанет вербовщик, зависит только от потребностей потенциальной жертвы, так как на первых порах главная цель – удовлетворить ее потребности, «приручить» и установить эмоциональную связь.

Очень осторожным надо быть с новым знакомым, который часто заводит беседы о вере и религии. Особенно с разного рода проповедниками и миссионерами, навязывающими иную по отношению к вашей религию или предлагающими ее новые трактовки.

На следующем этапе вербовки человека стараются сделать беззащитным перед манипуляцией. Для этого его постепенно заставляют усомниться в своих жизненных принципах и мировоззрении. Жертве становится все труднее сформировать четкую позицию по нравственным вопросам и конкретно ответить на вопрос, что хорошо, а что плохо. Логика уходит из рассуждений, появляется спутанность мыслей и ощущение раздвоенности жизни «до» и «после» обретения нового друга.

Кругом враги

Дальше человеку внушают, что главные его враги – его окружение и его близкие. Используются на этой стадии и методы нейролингвистического программирования. Окружающий социум вербовщики выставляют в глазах жертвы глупым и деградирующим, не способным понять и оценить по достоинству таланты и личностные качества их подопечного. Помочь человеку на этой стадии уже сложно, но все-таки возможно, если убедить его постараться вспомнить тот момент, когда близкие, друзья и коллеги стали вызывать отторжение и проанализировать предшествующие события и роль в них нового знакомца.

Если же этот этап жертвой пройден, дальше вербовщик приступает к перекраиванию смысла моральных ценностей, представлений о добре и зле. Жертве внушают новые значения прежних истин. Например: человек рожден для счастья, но счастье-то заключается в преданном служении террористической или экстремистской группировке.

Затем человека посвящают в ряды избранных через атрибутику и обряды. Вербовщики создают ощущение полной принадлежности к группе и доводят до отказа от собственной индивидуальности. Его мысли и действия полностью контролируются. Он отказывается от самостоятельных решений, так как теперь мнение лидеров группы для него первостепенно.

Затем человеку навязывают адский коктейль из чувств мести, вины и долга. И что называется, берут «на слабо». Внушают, что общество, в котором он живет, или его часть виновато во всех проблемах таких людей, как он. В этом обществе достойные, талантливые и чистые душой люди никогда не смогут найти справедливости, благополучия и признания.

А потом говорят примерно так: «Ты, как лучший из лучших, должен отомстить этому обществу за всех страдающих. Или мы ошиблись в тебе?».

На этом же этапе жертву могут начать приглашать на собрания единомышленников, не объясняя точных смыслов таких мероприятий. Эти встречи, в зависимости от их целей, просят держать в тайне либо, напротив, распространять обретенную информацию. При этом на все возникающие вопросы жертвы звучат расплывчатые ответы. Информация дается небольшими порциями, так как высшую истину может познать только особо просвещенный, ее нужно заслужить. Одновременно постоянно подчеркивается ответственность новообращенного за полученные им знания и доверие группы и ее лидера.

Близким нужно хорошо понимать, что на любом этапе вербовки человека можно спасти и вернуть к нормальной жизни. Если сделать это самостоятельно не получается, необходимо незамедлительно обращаться к специалистам. Всю необходимую помощь и поддержку вам окажут в Антитеррористической комиссии Ставропольского края.