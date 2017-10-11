Злостные неплательщики алиментов, которых приставы не смогут разыскать в течение года, будут признаны судом «безвестно отсутствующими». Такова суть законопроекта, который вскоре рассмотрит Госдума России.

Роман Савичев

О том, как это отразится на семье алиментщика, комментарий нашего постоянного эксперта Романа Савичева, генерального директора ОАО «Юридическое агентство «СРВ», которое в профессиональной сфере признано одним из крупнейших в России, согласно данным рейтинга авторитетного портала Право. ру.

-Речь идет о поправках к Гражданскому процессуальному кодексу (ГПК) и Закону «Об исполнительном производстве», разработанных Мин-юстом РФ, – отмечает Роман Савичев. – И законопроект этот, безусловно, актуален, поскольку дает дополнительные возможности защиты детей, родители которых ударились в бега и всячески уклоняются от уплаты алиментов. Главная новация заключается в том, что, если суд признает алиментщика «безвестно отсутствующим», его ребенок будет получать от государства пенсию по потере кормильца. Деньги небольшие – около 5 тысяч рублей, но это все-таки лучше, чем ничего.

Между тем сегодня эта проблема ходит по замкнутому кругу. В принципе, мать может обратиться в суд о признании отца-алиментщика пропавшим (чтобы получить пенсию по потере кормильца), но суды, как правило, не идут навстречу. А все потому, что в соответствии с ГПК судья должен запрашивать информацию лишь у полиции, а там... нет данных о розыске неплательщика. А собственно полиция и не принимает заявлений о розыске алиментщика, поскольку сегодня это компетенция судебных приставов. Получается, как в той поговорке: «Иван кивает на Петра...». Чтобы убрать пробелы, и потребовалось внести поправки в законы.

Предполагается, что приставы получат очень широкие полномочия для розыска злостных должников, фактически равнозначные с полицией. Они смогут самостоятельно и при помощи органов внутренних дел использовать централизованные оперативно-справочные, криминалистические, разыскные базы данных МВД. Кстати, законопроект Минюста обязывает приставов разъяснять матерям, что те вправе обратиться в суд с заявлением о признании горе-папаши «безвестно отсутствующим». Но, подчеркиваю, решение такое может принять только судья и только в случае, если пристав докажет, что целый год он безуспешно искал алиментщика, исчерпал все возможности, а тот как в воду канул.

Итак, положительное решение судом принято, ребенок получил пенсию по потере кормильца. А что будет с алиментщиком (если, конечно, он жив)? Статус «безвестно отсутствующий» означает, что имущество должника передадут в доверительное управление. Его могут в определенной ситуации даже продать, чтобы гасить долги, в том числе на содержание ребенка. По сути, таких людей как бы не будет, со всеми вытекающими обстоятельствами, ограничивающими дееспособность. Их предлагается снимать с регистрационного учета и даже увольнять с работы. Однако в случае обнаружения алиментщика или его явки с повинной судебное решение будет отменено.

Возникает вопрос: а скольких должников можно объявлять «безвестно отсутствующими» и каковы будут затраты государства на пенсии детям? Полная статистика есть пока лишь за прошлый год. По данным Федеральной службы судебных приставов, в 2016-м на исполнении службы было 1,6 млн производств о взыскании алиментов на 176,3 млрд рублей. Из них 50 тысяч производств было не завершено более года, за ними и стоят потенциальные «пропавшие» алиментщики. Если государство возьмется платить за них пенсии по потере кормильца, это выльется примерно в 3 миллиарда в год.

В Ставропольском крае в 2016 году на исполнении было 21759 исполнительных производств, из которых окончено и прекращено 12368. В розыске числилось 1019 должников. Краевым управлением ФССП в пользу детей взыскано 196,5 млн рублей. Вот такой порядок цифр, и я не думаю, что он сильно изменится по итогам 2017 года.

Вообще же, государство, похоже, крепко взялось за алиментщиков. Буквально недавно, 10 ноября, вступил в силу закон, вносящий изменения в КоАП, в соответствии с которыми судебные приставы получили право задерживать и доставлять в отдел злостных должников для составления административного протокола. Напомню, сегодня неуплата алиментов может грозить административным арестом до 15 суток или штрафом до 20 тысяч. А за повторное нарушение светит уже уголовная статья и наказание до года лишения свободы.