Комитет Думы Ставропольского края по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации, который возглавляет Валентина Муравьёва, самый многопрофильный. Сегодня речь об одной из наиважнейших отраслей – здравоохранении.

Валентина Муравьёва

-Валентина Николаевна, вы принимали участие в депутатских слушаниях в Госдуме России, которые были посвящены вопросам доступности медицинской помощи на селе. Ваша оценка, насколько сказанное вами на этом мероприятии и, соответственно, опыт нашего региона заинтересовали участников обсуждения?

– Ставрополье представляли я и министр здравоохранения Виктор Мажаров. Безусловно, тщательно готовились. Целый ряд наших предложений по улучшению ситуации в сельской медицине, укреплению первичного звена здравоохранения аудиторию заинтересовал и попал в итоговые документы. Проблематика сельской медицины очень актуальна для Ставрополья, население которого на 40 процентов состоит из сельских жителей.

– У вас было достаточно возможностей пообщаться с коллегами из других регионов. И как мы выглядим на общероссийском фоне?

– Достаточно неплохо. Но нерешенных вопросов, как вы понимаете, хватает. Здравоохранение края – это 142 медицинских учреждения. В отрасли трудится 8960 врачей и 21260 человек среднего медицинского персонала. Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения составляет 32 человека, в сельской местности – 14 человек, что соответствует общероссийским показателям. А вот по количеству среднего медперсонала до нормы недотягиваем.

В ноябре прошлого года мы с коллегами-депутатами приняли бюджет, где на здравоохранение из всех источников финансирования было заложено более 31 миллиарда рублей, это 35 процентов всего бюджета края. В июне в бюджет отрасли плюсом направлено еще 104 миллиона рублей. А в октябре – еще 680 миллионов рублей, которые будут направлены на ремонт медучреждений, в том числе сельских фельдшерско-акушерских пунктов и центральных районных больниц.

Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования утвержден в сумме 25,3 миллиарда рублей. В комитете ежегодно заслушивается информация о его исполнении.

– Валентина Николаевна, как вы оцениваете нормативную базу в сфере здравоохранения?

– Могу сказать однозначно, она достаточна. Необходимые изменения вносятся своевременно. Основной краевой регулятор – Закон «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края». В феврале в него были внесены существенные изменения – дополнен, в частности, перечень полномочий краевого министерства здравоохранения. В этот список включены обязательства по ведению регионального сегмента федерального регистра лиц, больных орфанными (редкими) и социально значимыми заболеваниями, лицензирование медицинской, фармацевтической деятельности, деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.

В ноябре прошлого года депутаты комитета стали авторами очень важного базового краевого Закона «Об ограничении продажи электронных систем доставки никотина». Им установлен запрет на розничную продажу несовершеннолетним электронных сигарет. На Ставрополье это сделали до принятия соответствующего федерального закона.

На заседаниях комитета регулярно заслушивается информация о ходе исполнения краевых законов. В мае, например, был изучен вопрос обеспечения больных, страдающих сахарным диабетом, лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения. К диалогу были приглашены руководители практикующего здравоохранения, члены общественных движений, с помощью которых выявлены болевые точки системы, выработаны предложения, как ее отладить, чтобы работала как часы. Проведение круглых столов вообще дело очень благодарное, на них проблема предстает во всех ее красках и подробностях, что существенно помогает законодателю при принятии окончательного решения.

Очень полезным стало обсуждение результатов независимой экспертизы доступности и качества оказания амбулаторной помощи на Ставрополье. Для участия в разговоре пригласили первого заместителя директора Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Ю. Михайлову. Профессор говорила о методике, которая способна значительно смягчить последствия кадрового голода в сельской медицине.

Внедрять новые технологии, безусловно, помогут уже в недалеком будущем победители краевого конкурса «Умник», одной из номинаций которого стала «Медицина будущего». Четыре проекта наших юных дарований уже внедряются в практическое здравоохранение в области офтальмологии, детской логопедии.

– Чтобы «писать» краевое законодательство без ошибок и с пользой для региона, необходимо быть в курсе действующего федерального законодательства. Ведь разно-чтения с ним не допускаются.

– В обязательном порядке. Знаете, особенно радует, что наши депутаты инициативны и достаточно часто сами становятся авторами в том числе и общероссийских законопроектов. Мы ведем активный мониторинг федеральных законопроектов и законодательных инициатив субъектов Российской Федерации. В этом случае, если видим недоговоренность, недочет, есть время для обнародования наших предложений.

– Валентина Николаевна, чем «болеет» сегодня здравоохранение? Какие проблемы требуют первоочередного вмешательства законодателя?

– В первую очередь следует сказать о кадровом обеспечении отрасли. Нехватка специалистов, в первую очередь на селе, порождает множество других проблем. Депутаты активно взаимодействуют в этом вопросе с министерством здравоохранения края, региональным фондом обязательного медицинского страхования, Ставропольским государственным медицинским университетом.

Одним из вариантов выхода из сложной ситуации представляется целевой набор в медуниверситет. В 2017 году в рамках этого актуального формата в вуз поступили 245 человек. Это 60 процентов от общего количества принятых на бюджетной основе. 46 выпускников университета уже работают в первичном звене здравоохранения, остальные приступят к работе после получения аккредитационных свидетельств.

Проект мог бы принести больше пользы, если бы не правовой вакуум: никакой ответственности за невыполнение выпускником условий договора не предусмотрено. Не урегулирована и юридическая ответственность муниципалитетов за создание условий, необходимых для закрепления кадров в сельской местности.

Почти шесть лет действует программа «Земский доктор». Принятие этой программы на Ставрополье, как и во всей стране, было воспринято с большой надеждой и верой, что на селе выровняется кадровый дисбаланс. С начала старта кадрового проекта на Ставрополье участниками его стали 787 врачей. Укомплектованность кадрами медучреждений сельской местности стала плотнее, достигнув в некоторых районах отметки в сто процентов – в Степновском, Туркменском, Предгорном.

Ставрополье в полном объеме выполняет обязательства по финансовому обеспечению про​граммы «Земский доктор». В частности, в этом году на эти цели запланировано 40 миллионов рублей краевых и 60 миллионов рублей федеральных. Многих привлекают подъемные в один миллион рублей в качестве стимула для работы в сельской местности. А если это семья медиков, то, соответственно, сумма удваивается.

Но, к сожалению, на счету «Земского доктора» и десятки расторгнутых договоров. Основные причины – низкая заработная плата, отсутствие перспектив карьерного роста, равнодушное отношение муниципальных властей к обустройству врача на месте, невозможность устроиться на работу супругу или супруге.

Спорные ситуации складываются с призывом молодых врачей в армию, со сроками предоставления компенсационной выплаты, ее индексацией, ограничением использования по целевому назначению. И, конечно, с отпуском по уходу за ребенком, который сейчас засчитывается в счет отработки. И получается, компенсацией воспользовались, а пользы от врача для данной сельской местности так и нет. В сухом остатке: каждый пятый земский доктор не отрабатывает установленного федеральным законом срока. А обязать молодого специалиста фактически отработать предусмотренный договором период либо возвратить часть полученной выплаты можно лишь в судебном порядке.

Я знаю, что похожие ситуации складываются и в других регионах России. Поэтому коллеги-депутаты из Госдумы внимательно прислушались к предложениям ставропольчан. Мы получили от федеральных депутатов поручение разработать и внести в Госдуму России проект федерального закона «О внесении изменения в Федеральный за​кон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», который помог бы устранить правовой пробел. Предлагается исключить отпуск по уходу за ребенком из пятилетнего периода работы медика, прибывшего в село по программе «Земский доктор». Проект в настоящее время находится на рассмотрении в Госдуме. Цель корректировки – закрепить медицинские кадры в сельской местности, и, что особенно актуально, именно в первичном звене.

Среди наших предложений, к которым федеральные законодатели отнеслись одобрительно, распространение программы «Земский доктор» также на малые города с населением до 50 тысяч человек, внесение изменений в Закон «Об обращении лекарственных средств», чтобы расширить линейку аптечных организаций, введя такое понятие, как «аптечный передвижной пункт», что весьма актуально для глубинки, где нет стационарной торговли лекарственными средствами. Мы также надеемся, что прислушаются и к следующим нашим инициативам. Как это сделано в отношении педагогов, надо законодательно предусмотреть льготы по оплате коммунальных услуг для работающих на селе медицинских работников. Более четко и безальтернативно прописать ответственность муниципалитетов за закрепление медицинских кадров в сельской местности: сегодня в федеральном законе это определяется словом «содействовать», что, по большому счету, ни к чему не обязывает.