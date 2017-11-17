Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Детский сад

Более 700 воспитателей, заведующих детскими садами, специалистов органов управления приняли участие в краевом съезде работников дошкольного образования. Прошло мероприятие в Ставрополе на базе детского сада №17.

С приветственным словом к коллегам обратился министр образования и молодежной политики Евгений Козюра. Он отметил, что в дошкольном образовании еще есть нерешенные вопросы. Далее работа была продолжена на дискуссионных площадках. Участники обсудили внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Отдельно шла речь об организации дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.