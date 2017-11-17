Фото: пресс-служба ГУ МВД России по краю

Сотрудники отдела МВД России по Кировскому городскому округу обнаружили и изъяли у жителя Новопавловска вещество растительного происхождения.

Экспертиза показала, что это около 400 граммов марихуаны, что является крупным размером в соответствии с законодательством. Полицейские выяснили, что запрещенные вещества мужчина сорвал у себя на приусадебном участке и хранил для личного употребления. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.