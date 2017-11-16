В финал российской национальной премии «Студент года» вышли десять представителей вузов Ставропольского края. Открытие состоялось 15 ноября в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского.

В пресс-службе министерства образования и молодежной политики СК рассказали, что всего участниками Премии стали более 200 лучших студентов, прошедших региональный и заочный отборы. Теперь финалистов ждет два дня конкурсных испытаний в 13 номинациях – «Молодой ученый года», «Общественник года», «Спортсмен года», «Журналист года», «Иностранный студент года»...

Оценивать портфолио и результаты ежедневных заданий будет профессиональное жюри, в состав которого вошли представители различных сфер.

Напомним, «Студент года» – это первая национальная премия, учрежденная Российским союзом молодежи и Министерством образования и науки РФ.