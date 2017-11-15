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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Ставропольскому краю, сообщила пресс-служба ведомства, получили оперативную информацию о причастности 38-летнего местного жителя к сбыту наркотических веществ на территории Ставрополя. При проверочной закупке мужчина продал покупателю порошкообразное вещество. Экспертиза показала, что это более грамма героина. Полицейские также выяснили, что мужчина предоставляет домовладение наркозависимым гражданам для употребления запрещенных веществ.

В ходе осмотра дома стражи порядка обнаружили и изъяли предметы для приготовления и потребления наркотических средств и задержали двоих местных жителей, находящихся в состоянии наркотического опьянения. Возбуждены два уголовных дела за незаконный сбыт наркотических средств и организацию либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Наркоторговец арестован.