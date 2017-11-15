15 ноября в Ставрополе, в Русском лесу, в рамках программы Российского еврейского конгресса (РЕК) «Вернуть достоинство» состоялась церемония открытия монументального памятника жертвам холокоста, созданного на средства общины евангельских христиан, фонда социальной помощи и поддержки «Эвен-Эзер», РЕК, бизнесменов и благотворителей.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Многим жителям Ставрополя знакомо это страшное место в районе старого аэродрома ДОСААФ. Здесь в период немецко-фашистской оккупации 1942 – 1943 гг. происходило массовое истребление мирных граждан, большинство из которых были евреями: по одним сведениям, 3,5 тысячи человек, по другим – 5 тысяч. Во время оккупации города немцы расстреливали горожан сотнями, за один только день в августе 1943 года было убито 600 пациентов психиатрической больницы.

В 2005 году здесь уже был установлен памятник «Братская могила». Каждый год у этого места проводятся мероприятия, посвященные памяти погибших, в которых участвуют не только члены еврейской общины, но и другие диаспоры города. 9 Мая местные жители приносят сюда венки и цветы...

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

С момента установки прошло 12 лет, и памятник стал нуждаться в реставрации. Кроме того на нем не были указаны имена людей, там погребенных.

В еврейской традиции такого быть не должно. «Йимах шмой» (чтобы твое имя было стерто) – одно из самых серьезных еврейских проклятий. Когда в разговоре всплывает имя Гитлера, евреи не сочиняют изощренных ругательств в его адрес, а ограничиваются кратким «йимах шмой», ведь именно фюрер и его пособники хотели окончательно решить еврейский вопрос – стереть с лица Земли целый народ.

Одна из основных целей программы «Вернуть достоинство» – установить памятники в каждом из мест массового уничтожения еврейского народа, привести их в соответствие с гражданскими и религиозными нормами, восстановить как можно больше имен погибших. Не случайно израильский национальный мемориал холокоста называется «Яд Вашем» – рука и имя.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Вот и наш мемориал теперь состоит из отреставрированного памятника, по обеим сторонам которого – плиты с именами погибших. Всего шесть плит, 416 имен. Конечно, перечень далеко не полный. Но для того чтобы установить эти имена, была проделана огромная работа. Списки брали из разных источников – израильского музея «Яд Вашем», краевого архива. Многие имена и фамилии предоставили родственники погибших…

Открыл мероприятие председатель комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества А. Писаренко:

– Эхо Великой Отечественной войны не смолкает и в настоящее время. Недаром говорят: война не заканчивается, пока не похоронен последний солдат. Не заканчивается она и до тех пор, пока мы не вспомним всех невинно убиенных. Наша память и сегодняшнее мероприятие – это послание грядущему поколению, чтобы никогда не повторился страшный геноцид той ужасной войны. Чтобы всегда мы чувствовали себя братьями в одной дружной многонациональной семье – крепкой России.

От имени губернатора и правительства Ставропольского края А. Писаренко передал слова искренней благодарности всем, кто принимал участие в подготовке этого события.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

По поручению главы города Ставрополя приветствовал участников мероприятия его заместитель Д. Алпатов. «К сожалению, сейчас мы сталкиваемся с теми, кто пытается расколоть общество по национальному, расовому, религиозному принципу. Такие варварские методы использовали в свое время нацисты, и, к сожалению, такие же методы пытаются использовать сегодня националисты, экстремисты, террористы… Очень знаково, что сегодня здесь присутствуют представители разных национальностей, разных конфессий, и только вместе, только объединившись мы сможем не допустить повторения такой беды, чтобы какой-то из народов стал жертвой, какой-то – палачом, а какой-то оставался безразличным к чужой беде», – сказал в заключение Денис Алпатов.

Был на мероприятии и известный российский историк, сопредседатель центра «Холокост» (г. Москва) Илья Альтман.

– Ворошиловск, ныне Ставрополь, стал еще одним местом трагедии еврейского народа, а Ставропольский край – самой массовой братской могилой эвакуированных евреев на территории Юга России. Мы запустили наш проект «Вернуть достоинство», после того как узнали, что здесь, в Русском лесу, около десяти лет назад были обнаружены почти что на поверхности кости людей. И подумали о том, что названием этого проекта мы возвращаем достоинство пока еще безымянным. Мы возвращаем достоинство себе, потому что спустя семьдесят с лишним лет мы хотим, чтобы не осталось ни одного места, где не были бы установлены памятники жертвам холокоста.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Уже удалось установить около 50 памятников в 19 регионах России. 10 из них – на территории Ставропольского края, еще три появятся до конца этого года. Это происходит потому, что мы получили огромную поддержку губернатора края, – подытожил свое выступление И. Альтман.

Представитель Республики Дагестан в Ставропольском крае Абдулла Омаров от имени дагестанского землячества на Ставрополье выразил благодарность всем, кто проводит огромную работу по увековечению памяти жертв нацизма: «Я думаю, что искажение сегодня нашей истории Западом в угоду политических амбиций очень опасно, и благодаря такой вот работе, которую проводят наши братья, мы можем сохранить мир и избежать таких трагедий».

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

«Зачем нужен памятник? – начал свое выступление председатель ставропольской городской еврейской религиозной организации «Шалом» Ефим Файнер. – Он нужен по трем причинам. Первая – для тех, кто ушел, потому что некоторые из них, падая в яму, кричали: «Запомните мое имя». Вторая – память нужна самим евреям, которые с огромной болью приходят сюда, читают молитвы, вспоминают своих родственников. И третья – это нужно всем, чтобы помнить, до какого страшного состояния может дойти человек, какая звериная сущность может в нем проявиться после чьих-то тупых речей, которые превращают его в скотину, способную убивать, насиловать, грабить».

От волнения Ефим Файнер не смог до конца закончить свое выступление: «Я так волнуюсь, потому что здесь похоронены мои родственники». В его глазах было столько боли. И слезы…

Закончилось мероприятие зажжением свечей и возложением цветов. А цветов в этот день было очень много. Впрочем, как и слез...