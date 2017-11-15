Специалисты инспекции подробно рассказали гражданам кто, в какие сроки должен уплачивать имущественные налоги, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании и т.д. Затем сотрудники службы ответили на многочисленные вопросы налогоплательщиков.
А еще все желающие прошли процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России – «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». Онлайн-сервисам Федеральной гналоговой службы также был посвящен отдельный семинар, прошедший в рамках Дня открытых дверей.