В Невинномысске налоговики решили стать ближе к народу. С этой целью был проведен День открытых дверей. Его межрайонная инспекция ФНС России № 8 по Ставропольскому краю организовала совместно с городским МФЦ.

Пресс-служба администрации Невинномысска

Специалисты инспекции подробно рассказали гражданам кто, в какие сроки должен уплачивать имущественные налоги, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании и т.д. Затем сотрудники службы ответили на многочисленные вопросы налогоплательщиков.

А еще все желающие прошли процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России – «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». Онлайн-сервисам Федеральной гналоговой службы также был посвящен отдельный семинар, прошедший в рамках Дня открытых дверей.