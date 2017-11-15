В Кочубеевском районе наряд ДПС помог попавшей в беду автоледи

В Кочубеевском районе наряд ДПС вел ночное патрулирование на трассе. Вскоре госавтоинспекторы заметили стоящую на обочине легковушку с включенной «аварийкой». Как пояснила водитель машины, молодая женщина, более часа назад у ее автомобиля заглох двигатель. Трасса была практически пустой, а редкие рулевые из-за густого тумана аварийные огни легковушки попросту не замечали. Еще одна беда: у автоледи «сел» мобильник.

Сотрудники ГАИ отбуксировали сломанную машину на круглосуточный автосервис, где ее починили специалисты-ремонтники. А перенервничавшую девушку инспектора угостили кофе. Удалось также зарядить телефон дамы.

Как сообщил официальный сайт МВД России, автоледи искренне поблагодарила неравнодушных дорожных стражей за оказанную помощь.