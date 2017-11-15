Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

В дежурную часть отдела МВД России по Изобильненскому району пришла местная жительница: она обратилась в один из мебельных салонов для изготовления кухонного гарнитура. Между ней и владелицей магазина был заключен договор, женщина передала мебельщице более 35 тысяч рублей в качестве предоплаты. Деньги мошенница присвоила. После безуспешных попыток отыскать злоумышленницу и вернуть задаток, женщина обратилась с заявлением в полицию. Мошенницу нашли, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс – службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.