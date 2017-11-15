Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Начиная с 2015 года в Ставрополе демонтировано 697 крупноформатных рекламных конструкций и 173 конструкции малого формата. Таковы результаты работы по приведению города в порядок согласно правилам благоустройства. Полностью очищены от рекламы разделительные полосы по улицам Доваторцев и Лермонтова, а также центральная, историческая часть города. В этом году утверждена новая схема размещения рекламных конструкций. Продолжается работа по приведению в порядок зданий. С фасадов демонтировано более 1200 рекламно-информационных элементов. В большинстве случаев собственники добровольно устраняют выявленные нарушения. Тем не менее в 2017 году комитетом градостроительства Ставрополя в Арбитражный суд подано 10 исковых заявлений о приведении фасадов в соответствие с правилами благоустройства.