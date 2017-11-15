Сегодня историко-краеведческий музей села Татарка – филиал Ставропольского государственного музея-заповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве отмечает двадцатилетие со дня основания. Гости увидят выставку «Времен связующая нить» об истории музея, авторскую выставку фотографий Ярослава Локтионова «Тропинка убегает за село» и первые результаты историко-этнографической экспедиции по малоизученным хуторам Татарского сельсовета в рамках реализации проекта «Лидерская сеть» – победителя III Всероссийского конкурса «Культурная мозаика».

Создание музея в 1997 году связано с татарским святым источником, который в 1995 году вошел в краевой реестр как «памятник архитектуры и градостроительства». Татарский музей знают по всей России: здесь ежегодно проходит международный фестиваль «Гречишкинская весна», посвященный памяти уроженца села, Заслуженного художника России П.М. Гречишкина. В 2014 году музейный проект «Греч-land и Я» (5 D) стал победителем Всероссийского конкурса «Культурная мозаика-2014» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, в 2015 году – победителем конкурса «Лучшие из лучших», в 2017 году проект музея «Лидерская сеть» стал победителем III Всероссийского конкурса «Культурная мозаика».