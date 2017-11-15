16 ноября около 11 часов на 3-м километре автодороги «Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское» водитель автомобиля «ВАЗ-2109» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Рено Премиум». Легковушку вынесло на обочину, а грузовой автомобиль перевернулся на проезжей части. На месте происшествия скончались 24-летний водитель и 23-летний пассажир «ВАЗа». Второго пассажира – девушку, доставили в реанимацию. Водитель «Рено» не пострадал. И хотя автодорогу необходимо очистить от щебня, который перевозил грузовик, движение организовано в штатном режиме, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по ставропольскому краю.