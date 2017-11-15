Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

16 ноября около 11 часов на 3-м километре автодороги «Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское» водитель автомобиля «ВАЗ-2109» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Рено Премиум». Легковушку вынесло на обочину, а грузовой автомобиль перевернулся на проезжей части. На месте происшествия скончались 24-летний водитель и 23-летний пассажир «ВАЗа». Второго пассажира – девушку, доставили в реанимацию. Водитель «Рено» не пострадал. И хотя автодорогу необходимо очистить от щебня, который перевозил грузовик, движение организовано в штатном режиме, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по ставропольскому краю.