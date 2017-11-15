Фото: Николай БЛИЗНЮК Фото: Николай БЛИЗНЮК Фото: Николай БЛИЗНЮК

По железной дороге в город-курорт федерального значения Кисловодск регулярно въезжают тысячи пассажиров на поездах дальнего следования: из Тынды, Иркутска, Новокузнецка, Челябинска, Барнаула, Ростова, Адлера, Санкт-Петербурга и Москвы, а также десятки тысяч – на электропоездах. Первое, что они видят в городе-курорте – это свалка перед железнодорожным мостом через речку Подкумок, свалка под мостом и свалка – сразу за мостом.

Эти очаги антисанитарии существуют уже не один год, поэтому вполне могут претендовать на статус визитной карточки курорта. Время от времени, после очередного возмущения журналистов (в том числе и на страницах «Ставропольской правды»), местные власти или железнодорожное начальство присылают бульдозер, который разравнивает и утрамбовывает отходы. Иной раз их даже присыпают грунтом. Но проходит неделя-две, – и месте старой свалки начинает расти новая… Не только местные жители беззастенчиво вываливают мешки с мусором из багажников своих авто, а и самосвалы сваливают под мостом строительные отходы.

Нетрудно представить, какое мнение складывается о жителях Кисловодска у отдыхающих из других регионов страны... Хорошо еще, что они не видят за деревьями кучи гниющих отходов в прилегающих к железной дороге лесах и лесополосах. Например, свалку почти промышленного масштаба в ста метрах от въездного знака в город-курорт (за строящейся автозаправкой).