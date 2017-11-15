Фото пресс-службы ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края»

Пожар произошел 15 ноября в Новоалександровском районе. В одном из домов станицы Григорополисская 64-летний инвалид уснул с непотушенной сигаретой. Почувствовав запах гари, мужчина не смог добраться до выхода из-за проблем с передвижением и задохнулся. Помещение было настолько задымлено, что пожарные занимались тушением через окно. Как позже выяснилось, пенсионер был предоставлен самому себе и имел проблемы с алкоголем. Профилактические беседы с пожарными и органами исполнительной власти никак на него не влияли, сообщили в пресс-службе ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края».