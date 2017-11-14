Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

В стенах Ставропольского государственного аграрного университета в 11 раз прошел краевой этап всероссийского конкурса «УМНИК», в котором приняла участие молодежь из разных вузов региона.

«УМНИК» – это реальный шанс для исследователей воплотить идею в жизнь. Ежегодно 22 начинающих светил науки получают федеральную грантовую поддержку в общей сумме 11 миллионов рублей, кроме этого, поощряют их и краевые власти. Конкуренция и напряжения большие, но, как замечают победители предыдущих лет, – оно того стоит. Благодаря «УМНИКу» появляется возможность изменить свою и сделать жизнь окружающих лучше. Ценно еще и то, что большая часть победителей программы остаются в науке или открывают малые инновационные предприятия, в том числе при вузах. Их проекты обладают высокой степенью коммерциализации, доказывают эффективность в реальном секторе экономики.

С момента существования конкурса участниками программы стали более трех тысяч человек. Из них 395 аспирантов и студентов – победителями с общим финансированием проектов более 145 миллионов рублей.

Весь день умники и умницы защищали проекты, но перед волнительным экзаменом к ним обратились почетные гости, в числе которых председатель Ставропольской краевой Думы Геннадий Ягубов, председатель комитета ДСК по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации Валентина Муравьева, заместитель председателя ДСК Виктор Гончаров, руководитель официального представительства Фонда содействия развитию малых форм предприятия в научно-технической сфере в СК Людмила Кузякова, министр образования и молодежной политики края Евгений Козюра. Они с большим уважением говорили о молодых изобретателях, замечая, что краевые власти всегда поддерживают их целеустремленность. Так, Геннадий Ягубов отметил:

– Сегодня много говорят о будущем края, страны и всего мира. Что будет в 2035 году, через сто лет и через тысячу лет. Говорят, что будущее за искусственным интеллектом, беспилотным транспортом и дополненной реальностью. Но я убежден, что всего этого человечеству не удастся достичь без вас. Без талантливых, неравнодушных молодых людей, готовых на эксперименты и научный поиск. Вы те, кого мы называем надеждой России, те, кто своими разработками строит и приближает то самое прекрасное будущее.

Все одиннадцать лет идейным вдохновителем и организатором конкурса остается профессор Людмила Кузякова, возглавлявшая в Думе пятого созыва комитет по образованию и науке. За каждого участника, за каждый проект она переживает, вот и в этот раз обратилась к умникам с особой теплотой, пожелала молодежи на защите собрать волю в кулак и доказать, что их проекты нужны миру.

После официальной части участники разбрелись по шести секциям: «Информационные технологии», «Медицина будущего», «Современные материалы и технологии их создания», «Новые приборы и аппаратные комплексы», «Биотехнологии», «Второй год финансирование». Последнее направление особенное. Там свои проекты защищали умники, которым посчастливилось выиграть грант прошлого года, но их разработка требует очередной финансовой поддержки. Кстати, именно на этой секции корреспонденту газеты «Ставропольская правда» удалось познакомиться с Кириллом Мощенко. Он — пример для многих сверстников. Кирилл председатель молодежного парламента Ставропольского края, что не мешает ему вести активную научную деятельность. Грант «УМНИКа» прошлого года позволил молодому человеку приблизиться к мечте, а именно создать разработку энергоэффективного комплекса обогрева здания.

– Мы хотим предложить систему обогрева, которая будет решать проблему отопления жилых и производственных зданий, отдаленных от сетей городских коммуникаций, – объяснял Кирилл Мощенко. – Решается проблема с помощью использования возможностей солнечных коллекторов, определенной коммутации и теплового аккумулятора. В течение первого года реализации нашего проекта мы проводили испытания теплового аккумулятора, который основан на веществе фазового перехода. А сегодня подошли к решению следующей задачи – необходимо создавать конструкцию системы и исправить недочеты, которые конечно же будут. А после уже сможем презентовать лабораторный образец.

Оценивало проекты компетентное жюри, состоящее из преподавателей краевых вузов. Где-то они были строги к участникам, где-то хвалили, но вопросы всегда задавали конкретные, указывая тем самым на недоработки того или иного проекта. Чем заняты умы современной молодежи? В этот день в аудиториях аграрного кипела научная мысль: презентовали безглютеновые продукты, представляли уникальные разработки в области стоматологии, сельского хозяйства и даже психологии. По решению жюри лучшие проекты будут направлены в Москву для их окончательного рассмотрения. Результаты объявят в конец января. Традиционно награждение умников и умниц состоится в Думе Ставропольского края.