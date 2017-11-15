Фото: пресс-служба губернатора СК Фото: пресс-служба губернатора СК

В Ставрополе автомобили поедут по новой дороге. На проспекте Безымянном открылась первая очередь новой шестиполосной дороги, на строительство которой было затрачено около 500 млн рублей. В перспективе она свяжет Западный обход с улицей 45-я параллель.

На церемонии открытия выступил губернатор Владимир Владимиров. Он выразил уверенность, что новая дорога уменьшит пробки в Юго-Западном районе. В мероприятии участвовали также глава краевой Думы Геннадий Ягубов и мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, сообщили в пресс-службе губернатора СК.