О воровстве крупной партии семян подсолнечника заявил в полицию представитель сельхозпредприятия Андроповского района. Отыскать злоумышленников помогли записи с камер наблюдения. Ими оказались работники этого же предприятия, выполнявшие перевозку грузов. Подельники загрузили прицеп двумя тоннами семян подсолнечника, после чего замаскировали его отходами сельхозкультур и вывезли, не вызвав подозрение у оператора весовой. Позже украденную продукцию нашли во дворе одного из воришек. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.