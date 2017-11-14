Фото: gресс-служба администрации Андроповского района Детская народная цирковая студия «Романтики» отметила свое 15-летие большим концертом Фото: gресс-служба администрации Андроповского района Детская народная цирковая студия «Романтики» отметила свое 15-летие большим концертом Фото: gресс-служба администрации Андроповского района Детская народная цирковая студия «Романтики» отметила свое 15-летие большим концертом

В Доме культуры Андроповского района прошел концерт, посвященный 15-летию детской народной цирковой студии «Романтики». Эквилибр на катушках, тростях и моноциклах, парные и партерные акробаты, гимнасты с мячом, жонглеры, гимнастки с шарфами и лентами, веселые клоуны – пришедших в районный ДК ждало феерическое зрелище. Андроповцы по праву гордятся своей цирковой студией. Под руководством Екатерины Прохоровой «Романтики» добились выдающихся результатов. Они дипломанты Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «На берегах Невы», финалисты V молодежных Дельфийских игр России, лауреаты I Всероссийского конкурса искусства и творчества «Зимняя фантазия» (Железноводск). Есть в копилке студии также множество других наград. «Романтиков» с юбилеем поздравили бывшие воспитанники творческого коллектива, представители местной власти, родители юных циркачей.