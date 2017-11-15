Фото: Александр МАЩЕНКО Хотя снег еще не выпал, федеральные трассы Ставрополья и других субъектов СКФО переведены на зимний режим работы

Федеральные трассы, проходящие по территории Ставрополья, а также Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании и Ингушетии, переведены на зимний режим эксплуатации. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Кавказ».

Как утверждают дорожники, зиму они готовы встретить во всеоружии. На 33 пескобазах припасено более 110 тысяч кубов пескосоляной смеси, в наличии также оперативный объём химических противогололедных материалов.

Заготовлен холодный асфальт и литые асфальтобетонные смеси – для оперативного устранения возможных дефектов на трассах в зимний период.

На ликвидацию последствий непогоды на федеральные автодороги перечисленных выше субъектов СКФО готовы выйти 326 единиц техники: снегоочистители, комбинированные дорожные машины, грейдеры, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры и т.д.