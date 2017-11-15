Фото: Ирина БОСЕНКО Ставрополь с высоты полета

35 экскурсий прошло в этом году по Ставрополю для более 600 человек. В их числе ветераны, инвалиды, сироты. Первые из познавательных мероприятий были посвящены 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. При посещении основных памятников, участники экскурсии узнали исторические факты о жизни города в те трагические годы и познакомились с историями жизни их героических земляков.

Лето было самым подходящим временем для знакомства с природными красотами города и его окрестностями: Беспутская поляна, Таманский лес, Немецкий мост...

А осенью маршруты были посвящены духовной жизни горожан. Экскурсанты побывали во многих церквях и храмах, сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.