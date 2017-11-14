Первостепенное внимание правительство Ставрополья уделяет развитию системы местного самоуправления. Так, в нашем регионе успешно реализуется краевая программа бюджетной поддержки местных инициатив. Благодаря ей в 2017 году, объявленном на Ставрополье Годом местных инициатив, в десятках населенных пунктов появились важные социальные объекты. В целом программа предусматривает обустройство станиц, хуторов, сел, привлечение дополнительных бюджетных и внебюджетных средств в ремонт домов культуры и спортзалов, создание скверов, мест массового отдыха и т. д. Обязательное условие – мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов, конкретное участие селян в создании комфортных условий для жизни.

Фото: Александр МАЩЕНКО Многофункциональная спортивная площадка в селе Красноярское Фото: Александр МАЩЕНКО Преображенная центральная площадь в райцентре – селе Курсавка

Отметим, социальное обустройство поселений в рамках упомянутой программы идет по всей территории Ставрополья. Не исключение и Андроповский район. Здесь, кстати, на днях произошло событие, значимость которого трудно переоценить. Сданы последние три объекта из восьми запланированных на этот год. Напомним, в 2016 году восемь муниципальных образований района приняли участие в конкурсном отборе проектов развития территорий, основанных на местных инициативах. В результате все восемь поселений стали победителями.

Очень скоро энергия неравнодушных граждан, а также объединение финансовых ресурсов бюджета Ставропольского края, бюджетов муниципальных образований, средств физических и юридических лиц дали зримый результат. Итак, что принес Год местных инициатив району? Вот село Водораздел. Здесь всем миром обустроили новую универсальную спортивную площадку. К здоровому образу жизни теперь приобщаются сотни водораздельненцев. Идем дальше. Село Крымгиреевское. После проведенного ремонта местный Дом культуры получил второе рождение. Обновлены сцена, потолок, пол, заменена система освещения и т. д. В селе Куршава преобразился ДК благодаря замене всех 46 старых оконных блоков.

А вот село Солуно-Дмитриевское. Здесь после капитальной реконструкции открыли сквер Победы с площадью из красивой долговечной брусчатки, с оригинальными фонарями и т. д. Святое место, посвященное памяти земляков-героев, стало центром Солуно-Дмитриевского – во всех смыслах этого слова.

Станица Воровсколесская. Ее жители давно мечтали о пешеходной дорожке, которая объединила бы разные районы поселения. Благодаря поддержке краевых органов госвласти мечта претворилась в жизнь.

А теперь расскажем о том, какие объекты в рамках региональной программы бюджетной поддержки местных инициатив были сданы в Андроповском районе буквально на днях. Сначала праздник пришел в село Красноярское. Здесь состоялось торжественное открытие спортивной многофункциональной площадки. Общая стоимость спортсооружения – 2 миллиона 748 тысяч рублей. Из них почти 2 миллиона – вклад краевого бюджета, 545 тысяч рублей выделено из средств местной казны, население собрало 103 тысячи рублей, местные предприниматели – 135 тысяч рублей. Такой еще факт: многие местные жители внесли вклад в общее дело безвозмездным трудом. Работали на совесть, приближая момент сдачи важного объекта.

Отметим, такое спортсооружение, каким обзавелось Красноярское, во многих городах не увидишь! Размер современного мини-стадиона 40 на 20 метров. Покрытие специальное, позволяющее избежать травм. Баскетбол, волейбол, мини-футбол, гандбол, другие игровые виды спорта – все это доступно теперь красноярцам. Площадка будет также задействована для занятий общефизической подготовкой, проведения спортивных праздников, эстафет и т. д.

Такой факт: на территории сельсовета работают сразу три футбольных клуба – один школьный и два молодежных. Команды участвуют в чемпионате района, но до последнего времени нормальных условий для тренировок у них, по сути, не было. Кстати, в ходе праздника юные футболисты получили подарки – мячи и комплекты спортивной формы.

А теперь перенесемся в районный центр – село Курсавка. Здесь свой повод для гордости и радости. Еще совсем недавно центральная площадь, что примыкает к районному Дому культуры, представляла собой зрелище не очень привлекательное. Старые плиты площадки покосились, испещрены выбоинами... Теперь площадь не узнать! Прошло ее основательное благоустройство. Специальная плитка позволяет без опасения за здоровье граждан проводить самые разные мероприятия. Народные гулянья, концерты, ярмарки, выставки – список можно продолжать и продолжать.

А представитель губернатора края в муниципальном образовании Н. Образцова особо отметила:

– Программа поддержки местных инициатив – очень важный социальный проект. В нем активно участвует население. Благодаря этому на Ставрополье реализуются установки губернатора Ставропольского края В. Владимирова по максимальному учету мнения жителей при реализации проектов в ходе благоустройства территорий.

Буквально через несколько дней после описываемых событий пришел праздник в село Янкуль. Здесь сдали в строй универсальную спортплощадку, подобную той, что немногим ранее появилась в Красноярском. Стоит отметить, что на спортивной карте Андроповского района Янкуль – село заметное. Здесь растят талантливых футболистов, волейболистов... У будущих чемпионов отныне есть все условия для плодотворных тренировок.

Итак, реализация краевой программы бюджетной поддержки местных инициатив в 2017 году на территории Андроповского района успешно завершена. А что дальше? Ведь у инициативных селян, вдохновленных успехами, дальнейших планов – громадье. Отвечаем. Все задуманное воплотится в жизнь в следующем, 2018 году!

И воплотится, конечно, не только на территории Андроповского района, но и в селах и городах всего Ставрополья. Недавно в краевом министерстве финансов подвели итоги очередного конкурса проектов развития территорий муниципальных образований Ставрополья, основанных на программе поддержки местных инициатив. 124 проекта из 223 стали победителями конкурса и получат финансирование из краевой казны – от 125 тысяч до 2 миллионов рублей.

Граждане инициировали ремонт и обустройство объектов культуры, физкультуры и спорта, мест массового отдыха, детских площадок, ремонт участков дорог местного значения, пешеходных дорожек… Предполагается, что межбюджетные трансферты на сумму 199 миллионов рублей получат в 2018 году муниципальные образования, проекты которых победили в конкурсе. Плюс порядка 101 миллиона рублей будет впоследствии распределено на проекты административных центров городских округов. Конкурсный отбор проектов 2018 года проводится в два этапа – в целях исключения конкурсных преимуществ для более крупных муниципальных образований.

И такой еще факт: отличительной чертой проведенного в крае конкурса стало повышение уровня оценки представленных проектов. В прошлом году проходной балл проектов в соответствии с утвержденной методикой составлял 63,5 балла, а в текущем – 76,5 балла. Также проекты этого года отличает увеличение размеров софинансирования из местного бюджета и внебюджетных источников, более активное участие в реализации проектов юридических и физических лиц.

Что касается непосредственно Андроповского района, то в упомянутом конкурсном отборе приняли участие все 11 поселений территории, из них победили 10. Уже вскоре появятся в селах и станицах района новые социальные объекты. Это отремонтированные дома культуры, парки, места массового отдыха, площадки с уличными тренажерами и т. д.

В целом же на Ставрополье, как было уже сказано, в следующем, 2018 году более ста поселений преобразит инициированная краевым правительством программа поддержки местных инициатив. А это значит, все только начинается!