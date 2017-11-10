Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Сегодня в стенах Ставропольского государственного аграрного университета прошла церемония открытия краевого этапа федерального конкурса «УМНИК-2017». В торжестве приняли участие председатель краевой Думы Геннадий Ягубов, депутаты Людмила Кузякова, Валентина Муравьева, Виктор Гончаров, а также министр образования и молодежной политики СК Евгений Козюра. Они пожелали умникам и умницам успешной защиты проектов.

Далее участники разбрелись по аудиториям, где проходила защита их проектов. Эксперты – преподаватели крупнейших вузов края – оценивали их по двум критериям и шести направлениям: информационные технологии, медицина будущего, современные материалы и технологии их создания, новые приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии, второй год финансирования. Чтобы проект во время защиты получил хорошую оценку, прозвучало во время открытия, он должен соответствовать двум важным требованиям, а именно – иметь возможность коммерциализации и, чтобы сам автор был квалифицирован в заявленной теме.