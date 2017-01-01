Всемирный Русский народный собор (ВРНС). Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Ставропольский форум Всемирного Русского народного собора

В прошедшем на днях собрании Ставропольского регионального отделения Всемирного Русского народного собора приняли участие сопредседатели отделения митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл и ректор СКФУ Алина Левитская. Владыка Кирилл рассказал об участии ставропольской делегации в пленарном заседании XXI форума ВРНС «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития», которое состоялось в Москве. С 1993 года форум ВРНС является авторитетной площадкой серьезных дискуссий, местом встречи людей, независимо от политических взглядов, объединенных заботой о настоящем и будущем России. Первый ставропольский форум ВРНС состоялся в декабре 2012 года с участием Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и с этого времени проходит в краевом центре регулярно. Очередной форум пройдет в Ставрополе осенью 2018 года.