Фото: Александр МАЩЕНКО Маршутное такси в Невинномысске

В Невинномысске студенты помогли сотрудникам ГАИ организовать профилактическое мероприятие, направленное в первую очередь на водителей общественного транспорта.

Волонтеры провели с рулевыми маршрутных такси беседы, напомнив о необходимости предоставлять преимущество пешеходам на «зебрах». Речь также шла о соблюдении правил проезда перекрестков, о скоростном режиме, установленном на дорогах города.

Каждому водителю добровольные помощники ГИБДД вручили памятку-обращение, посвященную заявленной теме. В пропагандистской листовке также содержался призыв ко всем участникам дорожного движения беспрекословно соблюдать ПДД.