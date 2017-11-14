Что могут делать в два часа ночи две школьницы: 15 и 14 лет от роду? Необычный ответ на этот вопрос дали сухие строки официального пресс-релиза отдела ГИБДД по Невинномысску. Итак, та учащаяся, что постарше, тайком от матери взяла ключи от ВАЗа-2109 и отправилась с подружкой кататься по ночному городу.

Поездка двух девушек закончилась в два часа ночи чуть ли не у первого столба. Результат удара об опору – поврежденная машина и травмированная пассажирка. Девушка не была пристегнута ремнем безопасности.

Ночное ралли имело также массу других неприятных последствий. Так, в отношении несовершеннолетней рулевой, (у которой, естественно, не было прав), составлен административный протокол – за отказ от освидетельствования на состояние опьянения. Результаты освидетельствования второй девушки будут известны позднее.

Наказана и мать юной лихачки – за передачу управления транспортного средства лицу, не имеющему водительских прав. Женщине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.