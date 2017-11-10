Фото: ОМВД России по Кочубеевскому району Новый метод работы – проведение правовых викторин – взяли на вооружение полицейские в Кочубеевском районе

В одну из школ села Кочубеевского пришли полицейские. Цель визита – проведение правовой викторины. Сначала аудитории рассказала об общих правах и обязанностях граждан. Затем ребятам предложили ответить на конкретные вопросы. Например, такие: с какого возраста гражданин несет ответственность, согласно, закону за те или иные преступления (кража, заведомо ложное сообщение об акте терроризма и т.д.)?

Все затронутые в ходе беседы темы были подробно обсуждены с участием юрисконсульта районного отдела полиции.

«Живой» метод донесения знаний очень понравился школьникам. Они попросили стражей порядка чаще проводить викторины, подобные только что прошедшей.