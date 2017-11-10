Фото пресс-службы губернатора СК Александр Золотарёв

До конца года в Ставропольском крае откроют три новых школы и один детский сад. Такую новость на рабочем совещании сообщил зампред правительства СК – министр строительства и архитектуры Александр Золотарёв. Одна школа появится в Пятигорске, вторая — в Ставрополе, третья в Нефтекумском районе в селе Озек-Суат. Там же откроют и детский сад.

Прозвучало также, что в следующем году планируется сдать в эксплуатацию школу в Михайловске. Завершить её строительство предполагается в рамках федеральной программы «Развитие образования». Кроме того, в станице Незлобной Георгиевского района на стадии завершения пристройка столовой к специальной коррекционной школе № 22.