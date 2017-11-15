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С 10 ноября вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменения в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Он был подготовлен в МВД России. Усиление административной ответственности за непредоставление преимущества пешеходам обусловлено неэффективностью действующих норм и высокой степенью общественной опасности этих нарушений.

За 9 месяцев на пешеходных переходах России произошло 11 833 ДТП, в результате которых погибли 624 человека и ранены 11 824 , рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Теперь за непредоставление преимущества пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения установлена санкция в виде административного штрафа в размере от 1,5 тысяч до 2,5 тысяч рублей.