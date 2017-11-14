В Болгарии завершился чемпионат мира по прыжкам на акробатической дорожке, прыжкам на батуте и двойном мини-трампе. Участвовало более 40 стран. Только вчера прилетел самолет с 6 ставропольскими акробатами. С наградой — 4-кратная чемпионка мира Анна Коробейникова. У нее «серебро». Видимо, ей больше остальных помогли «родные» снаряды. Ведь инвентарь, используемый на чемпионате в Болгарии, произвели именно в Ставрополе.

Остальные наши ребята после замечательных результатов в предварительной части, с сожалением рассказывает ставропольский тренер Василий Скакун, сдали позиции, оказавшись на 6 и 8 местах.

Но с завтрашнего дня у наших акробатов будет шанс «отыграться», так как стартует юношеский чемпионат.