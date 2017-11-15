На Ставрополье суд вынес решение в отношении 20-летнего Егора Катаева. В прошлом году он проживал в Москве, где через Интернет купил 13 самодельных патронов и охолощенный пистолет, превратив его сначала короткоствольное оружие, а затем в ручное, гладкоствольное. В мае он перевез оружие и патроны в Шпаковский район края. А вечером 4 сентября со знакомой попытался ограбить магазин. Однако полицейские, по которым осужденный открыл огонь, не дали ему закончить преступление.

В ходе следствия было установлено, что Катаев страдает психическим заболеванием, в связи с чем судом к нему применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа.

В отношении женщины уголовное дело в настоящее время рассматривается судом, рассказали в пресс-службе краевого следственного управления СКР.