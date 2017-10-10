Дума Ставропольского края провела публичные слушания по проекту закона «О бюджете Ставропольского края на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов»

Фото: пресс-служба Думы СК Лариса Калиниченко Фото: пресс-служба Думы СК

Впервые за долгое время краевой бюджет принимается с профицитом, который составит более миллиарда рублей. Доходы бюджета при этом запланированы в сумме свыше 94,6 миллиарда рублей, а расходы – более 93,5 миллиарда.

Наряду с депутатами в обсуждении главного финансового документа региона приняли участие члены правительства края, представители общественности, экспертного сообщества, контролирующих органов, федеральных органов власти, бюджетных и молодежных организаций, промышленных предприятий края, делегации муниципалитетов. Всего, согласно данным регистрации, в зале собралось более 1,1 тысячи человек. Трансляция заседания в онлайн-режиме велась в Интернете. Так что можно сказать, аудитория была намного больше, чем вмещает зал. Каждый ставрополец мог в реальном времени наблюдать за ходом публичных слушаний, проходивших под председательством руководителя думского комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Юрия Белого.

Как отметил исполняющий обязанности председателя Думы СК Дмитрий Судавцов, практика проведения открытой общественной экспертизы законопроекта о бюджете, возобновленная в 2016 году, дает хороший результат.

– Максимально широкое обсуждение главного финансового документа региона позволяет нам учесть все мнения и предложения, а также лучше видеть возможности для совершенствования проекта бюджета, - сказал он.

Как прозвучало, главное отличие нынешнего законопроекта от предыдущих лет в том, что впервые за долгое время он принимается с профицитом, который составит чуть более миллиарда рублей. Доходы бюджета при этом запланированы в сумме свыше 94,6 миллиарда рублей, а расходы – более 93,5 миллиарда.

Заместитель председателя правительства – министр финансов СК Лариса Калинченко, представлявшая аудитории законопроект, говоря об основных параметрах и принципах формирования казны Ставрополья будущего года, отметила, что документ, по сути, является зеркалом проводимой сегодня государственной политики. По решению правительства края в статьях по бюджетным расходам приоритетом остается выполнение социальных обязательств перед населением.

60 миллиардов рублей, или 64 процента краевого бюджета, предлагается направить на развитие и содержание социальной сферы. Одна из ключевых статей расходов – повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, на эти цели будет выделено 1,8 миллиарда рублей. Это коснется роста зарплат отдельных категорий тружеников бюджетной сферы – медиков, учителей, работников культуры и социальной сферы. Средняя зарплата определена в размере 23 тысячи 252 рубля. Предусмотрен резерв в 300 млн рублей, на случай если средняя зарплата окажется выше запланированной. Самая заметная прибавка, в 40 процентов, ожидает младший медицинский персонал.

Существенное влияние на рост расходов окажет и поддержание МРОТ на новом, определенном Федерацией уровне. Вступает в силу требование, чтобы этот показатель соответствовал прожиточному минимуму, установленному в регионе для работающего населения. Как пояснила Лариса Калинченко, уже во втором квартале этого года на Ставрополь МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом, определенным в крае на следующий год. Поэтому есть основания утверждать, что в 2018 году региональный зарплатный порог превысит минимальный уровень жизни.

Также предлагается продлить действие основных социальных программ. В частности, по укреплению материально-технической базы учреждений образования предусмотрено более 1,1 миллиарда рублей, в том числе на замену окон и реконструкцию крыш, строительство новых школ. В отрасль здравоохранения предлагается направить 400 миллионов, на развитие культуры – 122 миллиона, почти 227 миллионов рублей – на развитие физкультуры и спорта. Более 710 миллионов рублей в бюджете края планируется направить на реализацию проекта по формированию комфортной городской среды.

Лариса Калинченко рассказала, что в крае впервые за долгие годы будут проведены мероприятия по модернизации систем водоснабжения в муниципалитетах. Это коснется в первую очередь населенных пунктов, где центрального водоснабжения нет либо действующая инфраструктура уже не отвечает современным стандартам. На эти цели будет выделено 300 миллионов рублей. Еще 331 миллион планируют потратить на реализацию программ по утилизации твердых коммунальных отходов. В том числе, как было сказано, на ликвидацию экологического ущерба в Светлограде, где находится один из двух крупнейших мусорных полигонов края, и создание первичных мусороперерабатывающих сортировочных станций. Еще более 573 миллионов заложено в бюджет на противопаводковые мероприятия, в том числе 54 миллиона на окончание работ по ликвидации последствий майского паводка.

В расходной части бюджета запланированы также достаточные средства, необходимые для всестороннего участия края в федеральных госпрограммах на условиях софинансирования. Традиционно краевое правительство и депутаты края позаботились о том, чтобы увеличить финансовые потоки из федерального бюджета.

Появившийся профицит бюджета при этом, как пояснила главный финансист края, связан с двумя аспектами. В первую очередь с требованиями долговой политики и необходимостью планировать расходную часть ниже доходной, чтобы в последующие годы Ставрополье имело стабильную возможность сокращать госдолг и не «выпало» из группы регионов со средней степенью устойчивости развития экономики. Министр обратила внимание присутствующих на то, что переход регионов в группу с низкой степенью устойчивости значительно ограничивает их самостоятельность в принятии бюджетных решений. И второе: профицит стал возможен благодаря реальному росту доходов края, что позволило не только не сокращать расходы относительно прошлого года, но даже их увеличить.

Что касается государственного федерального долга, то на протяжении последних трех лет его объем постепенно уменьшается. На начало текущего года долг края Федерации составлял 38,95 миллиарда рублей. К январю показатель, по словам Л. Калинченко, снизится до 38 миллиардов, а на конец 2018 года должен составить не более 36,9 миллиарда рублей.

Если говорить о предполагаемых доходах на 2018 год, то основной дополнительный денежный поток в региональную казну должна принести отмена федеральными законодателями налоговых льгот на имущество организаций. Однако закон еще не принят, а потому эту запланированную доходную статью могут ожидать корректировки. На региональном уровне также принят ряд мер для повышения доходной части бюджета. В частности, отменили ряд неэффективных льгот. А это также прибавка в бюджет.

Также финансовые поступления планируются в связи с введением курортного сбора в городах КМВ. Вице-премьер подчеркнула, что край отказался от возможности, данной Федерацией, забирать до 30 процентов курортного сбора в свою казну. Все собранные деньги останутся в местных бюджетах и, соответственно, будут использованы на развитие инфраструктуры городов-курортов. В 2018 году, как ожидается, курортный сбор составит 181 миллион рублей.

Предлагается также увеличить размеры отчислений из краевого бюджета в муниципалитеты. В частности, доля поступлений от НДФЛ в местные бюджеты будет увеличена на 2 процентных пункта. Эта мера должна заинтересовать администрации в более эффективном администрировании данного вида налога. Предположительно, это более полумиллиарда дополнительных рублей.

Как заверила присутствующих Л. Калинченко, динамика роста краевых доходов характеризуется устойчивостью, прибавка внутреннего регионального продукта (ВРП) составит 2 – 3 процента, что соответствует общефедеральному уровню. При этом за плановую трехлетку, как ожидается, доходы краевой казны вырастут на 15 процентов.

В ходе обсуждений свои мнения и предложения о проекте бюджета края высказали представители общественности, ведомств, руководители муниципальных администраций. Так, президент Торгово-промышленной палаты СК Борис Оболенец обратил внимание депутатов на то, что в сегодняшних условиях крайне необходима дополнительная поддержка малому и среднему бизнесу как одному из реальных источников роста налоговой базы. Председатель Общественной палаты СК Николай Кашурин призвал продумать финансирование программы по раздельному сбору мусора в городах КМВ. Это крайне важно для сохранения экологии региона. Глава Новодеревенского сельсовета Людмила Елфимова попросила депутатов включить в программу по благоустройству населенные пункты с численностью населения более тысячи человек и предусмотреть возможность оставлять часть транспортного налога в местном бюджете, что, по ее мнению, будет способствовать увеличению собираемости транспортного налога, повышению качества сельских дорог и, как следствие, снижению социального напряжения на местах.

Подводя итоги слушаний, Юрий Белый отметил, что все прозвучавшие предложения будут изучены, доведены до руководства региона, а также переданы в комитеты Думы, где работа над проектом бюджета будет продолжаться до конца месяца.