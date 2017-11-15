В физкультурно-оздоровительном комплексе села Александровского по инициативе родственников друзей, коллег по работе, отдела физической культуры и спорта администрации района прошел первый турнир по волейболу, посвященный памяти Ивана Бахолдина. В турнире принимали участие мужские команды Александровского района, Георгиевска и Нальчика. Победителем стала команда «БИС» хутора Всадник, второе место заняла команда Нальчика, третье место заняли георгиевские волейболисты, сообщили в администрации района.

Руководитель ООО СХП «БИС» Иван Бахолдин был в Александровском районе одним из первопроходцев фермерского движения. Сейчас его нет в живых, но александровцы ценили Ивана Бахолдина не только как фермера, но и земляка, решавшего социальные проблемы родного хутора и жителей Александровского района. Благодаря Бахолдину хуторские ребята имеют возможность заниматься любимым волейболом, а спонсируемая им команда «БИС» неоднократно становилась победителем и призером районных и краевых соревнований.