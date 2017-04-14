Начало отопительного сезона традиционно оборачивается заметным увеличением сумм в платежках и вопросами о верности производимых коммунальщиками расчетов.

Отопление

Стоит признать, «арифметика» здесь непростая, особенно если речь идет о многоквартирном доме. Однако важно знать алгоритмы, по которым начисляется плата за пришедшее в дома тепло. Их нам разъяснила руководитель Ставропольского городского расчетного центра С. ФОМИНА.

– Светлана Васильевна, топили в краевом центре чуть более половины октября. Как это сказалось на оплате за теплоснабжение?

– Сразу оговорюсь, вопросы по поводу оплаты традиционно возникают у жильцов тех многоквартирных домов, где ее размер зависит от объема потребленного тепла, зафиксированного общедомовым прибором учета. Суммы в платежных поручениях, выставленных за теплые и холодные месяцы, у них отличаются. Собственники помещений в таких домах оплачивают услугу «теплопотребление на отопление» по факту потребления и только в отопительный сезон. Потому для их бюджетов наступление холодов ощутимее в отличие от тех, кто платит по нормативам – одинаково из месяца в месяц.

По статистике СГРЦ, в Ставрополе из 1100 многоквартирных домов, имеющих центральное отопление, 604 оборудованы общедомовыми приборами учета и рассчитываются за фактически потребленное тепло.

Но вместе с тем, если обратимся к цифрам годовой давности, начисленные суммы за теплоснабжение в целом по городу в октябре этого года значительно ниже. Лишь 18 многоквартирных домов из упомянутых 604-х оплатят в этом месяце больше за отопление, чем в октябре прошлого года.

– Многим непонятен алгоритм начисления платы за горячую воду. Наиболее внимательные заметили, что цифры в последних платежках разнятся, например, с летними. Расскажите, пожалуйста, об основных нюансах.

– Специфика системы теплоснабжения жилого фонда в Ставрополе такова, что горячая вода приготавливается непосредственно в многоквартирном доме на специальном оборудовании. АО «Теплосеть» подает на дом тепловую энергию, которая и нагревает холодную воду до нужной температуры горячей воды.

Здесь нужно понимать такой момент. Расчеты за тепловую энергию, идущую на подогрев воды, в отопительном периоде отличаются от расчетов в межотопительном периоде.

В отопительном периоде общедомовой прибор учета показывает весь объем тепловой энергии, вошедший в дом. В абсолютном большинстве домов нет приборов, которые могли бы раздельно учитывать ресурс, идущий на приготовление воды и на отопление. В связи с этим, в отопительном периоде объем тепла на приготовление воды определяется расчетным методом. Применяется величина удельного (среднегодового) расхода тепловой энергии на подогрев одного кубометра воды, и она равна 0,0639 Гкал/м3. Этот показатель был недавно обновлен и действует с 1 июля 2017 года. Ранее эта величина составляла 0,058 Гкал/м3.

Таким образом, общий суммарный объем горячей воды, потребленной собственниками жилых и нежилых помещений, умножаем на 0,0639 Гкал и получаем некую условную величину расхода тепловой энергии на подогрев воды по дому. Затем от объема тепловой энергии, вошедшего в дом и зафиксированного общедомовым прибором учета, отнимается выведенная расчетным путем величина расхода тепла на подогрев воды, а остальной объем тепловой энергии распределяется между жилыми и нежилыми помещениями на отопление пропорционально общей площади помещения, то есть доле собственности.

В межотопительном периоде вся тепловая энергия, учтенная прибором учета, распределяется только на подогрев воды. В этот период прибор также учитывает все тепло вошедшее в дом: на подогрев воды, нагрев полотенцесушителей, поддержание температуры на линии рециркуляции горячей воды и прочие непроизводительные потери. Таким образом, в межотопительный период мы переходим от удельного (расчетного среднегодового) расхода тепловой энергии, идущей на подогрев воды, к фактическому. И если в отопительном периоде часть расходов на нагрев полотенцесушителей и поддержание температуры на линии рециркуляции горячей воды и прочие непроизводительные потери относятся к отоплению, то в межотопительном периоде все расходы тепла относятся к услуге по горячему водоснабжению.

– Давайте напомним читателям, что сравнивать суммы платежей за те или иные услуги в домах, оборудованных общедомовыми приборами учета, некорректно. В идеале нужно стремиться к тому, чтобы максимально внедрять энергосберегающие технологии.

– Я в очередной раз хочу повторить, что объемы потребления в каждом доме индивидуальны. Это зависит и от наличия приборов учета – общедомовых и квартирных, от их исправности и степени автоматизированности. Большую роль играет и состояние самого строения – приведена ли в порядок система теплопотребления, уплотнены ли и утеплены окна и двери, в том числе в подъездах и подвалах, установлены ли регулировочные краны у отопительных приборов, чтобы рационально распределить тепловую энергию внутри дома и т.д. Это все важные и нужные мероприятия. В Ставрополе есть немало примеров, когда собственники, оценив объемы потребляемого тепла, предприняли меры по повышению энергоэффективности дома, и в итоге добились ощутимого снижения цифр в платежках.

И в частности, если продолжить поднятую сегодня тему теплоснабжения и расчетов, то повторюсь, на суммах значительно отражается расчетная величина «Теплопотребление на ГВС». Как я уже обращала внимание, увеличился удельный расход тепловой энергии на подогрев одного кубометра воды, а это значит, что при одинаковом потреблении при сравнении с прошлыми периодами на долю оплаты «теплоэнергии на ГВС» в настоящем времени будет приходиться более значительная сумма.

– По-прежнему практикуется применение рассрочки в оплате теплоснабжения?

– При финансовых затруднениях жители многоквартирных домов в Ставрополе могут рассчитываться за тепло частями на протяжении какого-то периода. У СГРЦ как агента городской «Теплосети» есть право заключать с потребителями соответствующие соглашения. В случае оплаты услуг по теплоснабжению с учетом рассрочки оставшаяся сумма рассрочки будет предъявляться в последующие месяцы, и на эту сумму не начисляются пени.

Подчеркну, что такая возможность предоставляется горожанам исключительно в заявительном порядке. Чтобы оформить рассрочку, нужно обратиться на участок СГРЦ либо в центральный офис с соответствующим заявлением. Телефоны и адреса вы найдете в платежных документах.