В Апанасенковском центре социальной помощи семье и детям большая радость: здесь появился новенький автомобиль «Лада Ларгус». И не только.

Фото: Надежда БАБЕНКО

Еще реабилитационное оборудование, стол для рисования песком, зеркальный фотоаппарат, видеокамера со штативом и компьютер. Все эти замечательные приобретения стали возможны благодаря участию в краевой программе развития эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи.

Специалисты центра разработали программу «Справимся вместе», в рамках которой семьям с детьми помогают в оформлении медицинских документов, льгот, пособий, решении проблем с коммунальными службами, проводят благотворительные акции по сбору предметов первой необходимости и так далее. Это очень большой объем работы: с начала этого года оказано около 6 тысяч услуг, 53 человека обслуживаются на дому, в каждом селе есть социальная служба. Автопарк центра невелик, и с появлением семиместного «Ларгуса» появилась возможность быстрее оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

Семья Краснокутских относится к числу таких людей. Раньше Екатерина Краснокутская жила в другом районе, потом по личным обстоятельствам переехала в Дивное. В момент, когда она оказалась в непростой жизненной ситуации, сотрудники центра пришли ей на выручку: пристроили на временное проживание в детский дом ее сыновей-двойняшек, помогли оформить пособия и документы по признанию семьи малоимущей, летом мальчишки посещали детский оздоровительный лагерь. Срок социального сопровождения длился три месяца, сейчас дети вновь живут вместе с мамой.

Кстати, опыт работы апанасенковцев был представлен на выставке-форуме Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проходил он в Мурманске и назывался «Вместе ради детей, вместе с семьей». Ставрополье представляла на нем директор Апанасенковского ЦСПСиД Галина Бабкина. Фильм об опыте возглавляемого ею коллектива вызвал профессиональный интерес коллег.