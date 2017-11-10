В Ставрополе прошел краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший преподаватель 2017 года» учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (номинация «Изобразительное искусство»). Решая задачу развития творческого потенциала преподавателей муниципальных образовательных учреждений культуры и искусства, конкурс открывает все новые имена талантливых педагогов, увлеченных поиском педагогических идей и технологий.

Нынче в нем участвовали 14 преподавателей детских художественных школ и школ искусств, продемонстрировавших оригинальный опыт преподавания по направлениям рисунок, живопись, композиция и история изобразительного искусства. В результате I место поделили Елена Тимофеева (Ставрополь) и Марина Черниговская (Михайловск). А гран-при — у Александры Ягушевской из Пятигорска.