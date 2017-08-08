Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Ремонт многоэтажки

Итоги реализации краевых государственных программ за январь-сентябрь на очередном заседании правительства края под председательством губернатора Владимира Владимирова проанализировал министр экономического развития региона Валерий Сизов.

Из 135 миллиардов рублей, запланированных на эти цели, 89 миллиардов уже потрачены по назначению. Если говорить о результатах в разрезе каждой из программ, то ситуация представляется достаточно пестрой. Самый большой процент выполнения зафиксирован по программе «Развитие сферы труда и занятости населения». Средняя же цифра — 66 процентов. Итоги примерно по половине действующих целевых программ находятся ниже этого показателя. Но, как заверил министр, к концу года дела должны выправиться.

Достаточно острой критике главы края подвергся доклад министра ЖКХ края Романа Марченко о реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Программа, как известно, долгоиграющая, рассчитанная на 30 лет. Краткосрочные периоды планируются на три года. Из одной такой «трехлетки» (2014-2016 годы) мы уже вышли, правда, не со стопроцентным результатом: из 653 домов ремонт завершен в 637. Наступил первый год очередного трехлетнего периода. По итогам девяти месяцев 2017-го, как сказано министром, завершен ремонт в 361 доме из 453. В оставшихся работы продолжаются, из них в 14 – пока дальше стадии проектных не двинулись. Степень освоения средств держится на настоящий момент на уровне 89 процентов.

Далеко не благополучно, по словам докладчика, обстоят дела с актуализацией плана капремонта. Ибо за прошедшее со старта программы время ситуация по ряду объектов изменилась настолько, что впору записывать их в аварийные. Первопричина часто кроется в том, что изначально не все муниципалитеты добросовестно отнеслись к подготовке самой базы капитального ремонта. Многие вовсе не занимались инвентаризацией жилого фонда, а пустили все на самотек и автоматически все старые сведения закачали в план. Так в перечень попали дома, в которых делать капитальный ремонт опасно и малоперспективно. Случались и анекдотические случаи, когда в соответствии с планом строители заходили на площадку, чтобы модернизировать систему газоснабжения, а в последний момент выяснялось, что газа в этом доме отродясь и не было.

Еще один парадокс практики капремонта — потерянные дома. Причина та же — недобросовестный учет. Ни много ни мало 1910 домов вообще нигде не числятся, ни в программе капремонта, ни в программе переселения из ветхого аварийного жилья. Допустим, во вторую они и не могли попасть, поскольку все сведения об аварийности жилья датированы 2012 годом. Получается, это дома, которые просто выпали из базы данных, когда составляли перечень для проведения большого ремонта. Соответственно сегодня их жильцы взносов не платят. Но если ветер подует другой и их таки включат в список, владельцам квартир, чтобы быть «в законе», придется платить «оптом» за весь прошедший трехлетний период. Малоприятная накладочка, если учесть, что некоторым ставропольцам это будет просто не по средствам. Вот так все и упирается в итоге в контроль и учет, который так плохо поставлен, что стал серьезным препятствием обновлению жилого фонда.

Губернатор Владимир Владимиров выразил недоумение по поводу «потеряшек»: «Покажите мне, куда они делись, только уже анализ проведите совместно со Счетной палатой. При дефиците средств на выполнение запланированных объемов коммерческие кредиты использовать вам никто не позволит. Это будет нечестно по отношению к ставропольцам. Отчет надо доработать. А сегодня мы просто снимаем этот вопрос с рассмотрения. Все не так благополучно». Из хороших новостей: губернатор заверил, что повышение тарифа на капремонт — есть «путь в никуда», поэтому квадратный метр дорожать не будет.

Есть однако вопрос, который остался за рамками обсуждения. Организует и проводит работы региональный оператор — фонд по капремонту. Перечни составляют муниципалитеты, а отчет — за министерством. А есть ли у ведомства реальные полномочия, чтобы поправить или наказать виновников неорганизованности? Нужен эффективный механизм для того, чтобы реально контролировать процесс, а не только собирать статданные.

Крестьянские фермерские хозяйства, по оценке министра сельского хозяйства СК Владимира Ситникова, благодаря полученным грантам демонстрируют устойчивый рост. За последние четыре года такую поддержку получили 622 из них. Невыполнение условий плотно контролируется, заявил глава ведомства, ибо «минсельхоз — не ломбард, где непонятно за что и как можно получить деньги». На первый план выдвигается проблема модернизации. Ибо, как свидетельствует статистика, из 44 предприятий, занимающихся промышленным производством молока, пять дают половину валового объема продукта. Это означает, что другие явно не дотягивают до отраслевого стандарта. Чтобы ситуацию изменить, отстающим требуются последние технологические новинки и замена поголовья на генетически более продуктивное.

«Из сказанного неясным осталось, по какой методике оценивается результативность выданных грантов, – посетовал губернатор. – Куда уходят деньги, причем немалые. За четыре года на поддержку КФХ потрачено 1,7 млрд рублей. А прирост продукции не так уж и велик, чтобы назвать оправданными такие большие затраты. Реальный эффект нужен, а не этот ваш чудный доклад с картинками».

Как сообщил министр труда и социальной защиты населения края Иван Ульянченко, одним из ключевых направлений Стратегии действий в интересах детей является поддержка малообеспеченных семей. Им сегодня предоставляется в общей сложности более 20 видов выплат. Одним из наиболее востребованных является пособие на ребенка, которое получают около 110 тысяч малоимущих семей. Плюс компенсация на оплату жилья и услуг ЖКХ и другие льготы.

Эффективная форма помощи – социальный контракт, стимулирующий людей к поиску самостоятельного выхода из сложной жизненной ситуации. С 2014 года на такие условия согласились 300 семей. Половина из них не только преодолела трудности, но и перестала относиться к категории малоимущих.

Наряду с финансовой поддержкой семьям с детьми предоставляется целый ряд социальных услуг, которые оказывает 47 государственных и 9 негосударственных краевых организаций.

Повышенное внимание семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья. С целью расширения доступных услуг с начала 2017 года в структуре десяти организаций социального обслуживания открыты новые подразделения, и теперь они присутствуют практически во всех территориях края.

Внедряются новые формы и методы работы. Процессу модернизации системы социального обслуживания способствует привлечение средств из внебюджетных источников, в том числе грантов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За три года общий объем финансирования составил более 72 миллионов рублей.